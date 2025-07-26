Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Gelibolu’da tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Ajans Haberleri
  • 26.07.2025 16:48
  • Giriş: 26.07.2025 16:48
  • Güncelleme: 26.07.2025 16:48
Kaynak: İHA
Gelibolu’da tarım arazisinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Çanakkale’nin Gelibolu ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın, ekiplerin karadan ve havadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Yangın saat 12.00 sıralarında Gelibolu Bolayır ve Koruköy köyleri arasında bulunan bir tarım arazisinde çıktı. Alevler rüzgarın da etkisiyle büyüdü. İhbar üzerine bölgeye Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Söndürme çalışmalarına itfaiye ekipleri de gönderildi. Ekiplerin havadan ve karadan müdahalesi sonucunda yangın 14.00 sıralarında kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

BirGün'e Abone Ol