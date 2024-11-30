Gelibolu’da taş ocağına verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararı iptal edildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Bayramiç köyünde planlanan 'Kayrak Taş Ocağı Projesi' için verilen “ÇED Gerekli Değildir” kararı iptal edildi.

Saros Gönüllülerinin öncülüğünde açılan davada Çanakkale 2. İdare Mahkemesi, proje kapsamında yapılan değerlendirmelerde ekosistem, fauna, hidrojeoloji ve meteorolojik etkilerin yetersiz ve hatalı olduğunu belirledi.

Mahkeme, projenin çevreye, hava ve su kaynaklarına olumsuz etkilerinin bulunması nedeniyle kamu yararına uygun olmadığına hükmederek, "ÇED Gerekli Değildir" kararını iptal etti.

Karara ilişkin konuşan Saros Gönüllüleri Gelibolu sözcüsü Tuğba Diner, “Bölgede tarım arazileri sulama alanında bulunan gölet için çok büyük bir tehlike oluşturacak olan taş ocağına karşı başlatılan hukuk mücadelesinde davacılarımızın yanında olduk. İklim krizinin en büyük tehdit olduğu günümüzde eğer suyumuza, ormanımıza sahip çıkmazsak verimli tarım arazilerimiz yok olacak, çiftçilik son bulacak, kıtlık kapımızı çalacaktır. Köylümüzün, çiftçilerimizin yanındayız ve ekolojik sistemin savunucusuyuz” ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Green Saroz şirketi Gelibolu’daki Bayramiç Göleti’ yakınlarında taşocağı açmak için ruhsat başvurusu yapmış ve Çanakkale Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği’nin başvuruya verdiği ÇED gerekli değildir kararıyla bölgeye verilecek zararın tespiti yapılamamıştı.

Bayramiç köyüne taşocağı açmak isteyen Green Saroz İnşaat Sanayi ve Ticaret Limited şirketinin sahibi ise AKP Gelibolu Belediye Meclis adayı Ali Bozca’nın eşi Aslı Bozca.

Bütün itirazlara rağmen projeye "ÇED Gerekli Değildir" kararı verilmiş, Saros Gönüllüleri kararı mahkemeye taşımıştı.