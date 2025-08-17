Gelibolu’daki orman yangınına müdahale sürüyor: 5 köy tahliye edildi

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Gelibolu'nun Tayfur ile Cumalı köyleri arasındaki ormanlık alanda dün saat 16.28'de çıkan, rüzgarın etkisiyle Eceabat ilçesindeki ormanlık alanlara yayılan yangına müdahale sürüyor.

Çanakkale Valisi Ömer Toraman sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Tayfur yangınında tedbir amaçlı 5 köyden 251 vatandaşın güvenli alanlara taşındığını, bunlardan 112'sinin Eceabat Gençlik Konukevi'nde misafir edildiğini belirtti.

Toraman, "Şu an itibarıyla yangın tahliye edilen yerleşim birimlerine sirayet etmemiştir." ifadesine yer verdi.

KÖYLER TAHLİYE EDİLDİ

Yangında tedbiren köyler tahliye edildi. Şimdiye kadar Kumköy, Yolağzı, Karainbeyli, Büyük Anafartalar ve Küçük Anafartalar köyleri olarak toplamda 5 köy tahliye edildi.

Helikopter ve uçaklar, günün ilk ışıklarıyla havadan müdahaleye tekrar başladı.

Çanakkale Valiliğinin Next Sosyal'deki hesabından yapılan açıklamada yangına yönelik müdahalenin devam ettiğini belirterek, "Gece boyunca karadan müdahaleye devam edildi. Havanın aydınlanmasının ardından hava araçları ile yeniden müdahaleye başlandı. Ekiplerimiz yangını kontrol altına almak için yoğun gayret gösteriyorlar" ifadeleri kullanıldı.