Gelin hepimiz ortak teklif verelim

Haber Merkezi

CHP lideri Özgür özel, partisinin bu haftaki grup toplantısını "emeklilere özel" ilan ettiklerini belirterek gündeme dair değerlendirmelerini ve iktidara eleştirilerini aktardı. Özel’in konuşmasından öne çıkanlar şöyle: "Birazdan emeklilerle ilgili çok kapsamlı, uzun, bütün meseleyi çözüm önerileriyle birlikte konuşacağımız bir grup toplantısını, adeta emeklilere özel bir grup toplantısını yapacağız.

Ancak bir yandan Adalet ve Kalkınma Partisi de grup toplantıları yapıp grup toplantısında teknolojik imkanlardan yararlanıp ülkenin Cumhurbaşkanı sıfatıyla gelip de burada bir partinin genel başkanlığını yaparken CHP gibi bir partiye iftiralar hakaretler dönüp doluşup kendi yaptığını CHP’yi suçlayan bir dil var. Sayın Erdoğan’a söyledim. Hak etmediğini duyarsan hak ettiğini duyarsın...

TÜRKİYE’DE YAPILAN RESMEN DARBEDİR

Erdoğan’a yapıldığında yurt dışından destek istemek meşru, Ekrem İmamoğlu’na yapıldığında darbe dediğimizde, bizi dünyaya şikayet ediyor, diyorlar. Ben, Avrupa’daki kardeş partilerime, Türkiye’de yaşanan bir yargı darbesidir. Bunu ülkenizde doğru anlatın Erdoğan’ı demokrasiye davet edin dedim. Çin’in 8 milyon tirajlı gazetesine de anlattım. Türkiye’de yapılan darbedir ve buna teslim olmayacağız.

Geçmişte kimin Türkiye’yi şikayet ettiğini, Türkiye’yi mahkemelere verdiğini, tazminat taleplerinde bulunduğunu... Kimin? Ben mesela tutup da İngiliz’den, Amerikalıdan Türkiye’yi kınayan bir açıklama yap, bunu da gelelim burada gazetelere manşet yapalım falan demedim. Ben Avrupa’daki kardeş partilerime; "Türkiye’deki bir yargı darbesidir, ülkenizde bunu doğru anlatın. Erdoğan’ı güvenlik kaygılarıyla pazarlık edilecek birisi olarak değil, demokrasi zeminine davet edilmesi gereken bir siyasi muhatap olarak görün" dedim. Demeye de devam ediyorum. Dünyanın öbür ucunda 50 kişiye yayın yapan bir radyo varsa ona da anlatırım. Türkiye’de yapılanlar darbedir."