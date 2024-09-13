Gelinim Mutfakta kim elendi, kim kazandı, bilezikleri kim aldı? 13 Eylül 2024 puan durumu

Kanal D ekranlarında yayınlanan gün kuşağı programlarından biri olan Gelinim Mutfakta yarışma programında bugün yaşanan eleme ve haftanın birincisini belirleme ile birlikte Gelinim Mutfakta kim elendi, kim kazandı, bilezikleri kim aldı aramaları hız kazandı. Peki, Gelinim Mutfakta kim elendi, kim kazandı, bilezikleri kim aldı? 13 Eylül 2024 puan durumu ve diğer detaylar.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Gelinim Mutfakta programında bu hafta elenen Zehra ve Nermin isimli yarışmacılar oldu.

GELİNİM MUTFAKTA ÇEYREK ALTINI KİM KAZANDI?

13 Eylül 2024 Cuma günü Gelinim Mutfakta yarışmasında günün en yüksek puanını alarak çeyrek altın kazanma hakkını elde eden Aysun isimli yarışmacı oldu.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta bu hafta en çok puan toplayarak 10 altın bileziği sahibi kura sonucunda Rabia isimli yarışmacı oldu.