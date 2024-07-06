Gelinlik provaları da artık ücretli oluyor

Ekonomi Servisi

Haziran ayıyla birlikte düğün ve nikah sezonu açıldı. Bu sezonla birlikte gelinlik provası yapanların sayısında da artış yaşandı. Gelinlik denemeleri yapmak isteyenlerin sayısı artınca Ankara Terziler ve Konfeksiyoncular Esnaf ve Sanatkarlar Odası gelinlik denemelerinden ücret alınacağı duyuruldu. Ancak ücret tarifesi henüz belirlenmedi.

Uygulamaya göre deneme ücreti alınan gelinliğin satın alınması halinde söz konusu ücret gelinliğin fiyatından düşülecek. Uygulama bazı esnaflar tarafından doğru bulunurken, bazıları ise müşteri kaybına neden olacağı endişesine yaşıyor. Zonguldak’ta gelinlik satan esnaf Şule Darakcı, gelinlik provalarından ücret almayacaklarını açıkladı.

Darakçı, “Gelinlik başına ücret uygulaması büyükşehirlerde başladı. Ama biz Zonguldak’ta böyle bir uygulamaya geçmeyi düşünmüyoruz. Gelinlik maliyetleri çok yüksek. Hepsi çok narin kumaş, taş ve dantellerden yapıldığı için deforme oluyor. Gerçekten uygulama doğru ama biz hayata geçirmiyoruz. Çünkü müşteri kaybına neden olacağını düşünüyoruz” ifadelerine yer verdi.