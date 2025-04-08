Gelir 3 ayda 134,2 milyar lira eridi

Ekonomi Servisi

Enflasyonun işçi ücretleri, memur maaşları ve emekli aylıklarında yarattığı toplam kayıp devasa boyutlara ulaştı. Ortalama ücretlerin en düşük seviyeye yakın seyrettiği açlık sınırı altındaki asgari ücret ve emekli aylıkları ile yoksulluk sınırını göremeyen memur maaşları, enflasyonla her geçen gün erimeye devam ediyor.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR) tarafından hazırlanan Ücret Kayıpları İzleme Raporu‘nun üçüncü sayısı yayımlandı. Emek gelirlerinde vergi ve kesintiler ile enflasyon nedeniyle yaşanan kayıpları izlemeyi amaçlayan raporda, işçiler, kamu emekçileri ve emeklilerin ücret, maaş ve aylıklarındaki kayıplar yer aldı.

DİSK-AR tarafından hazırlanan raporda, enflasyon ve vergi kesintilerinin alım gücüne etkileri değerlendirilerek "Bilindiği gibi enflasyon ve kesintiler emek gelirleri üzerinde büyük bir baskı oluşturuyor. Vergi ve kesintiler nedeniyle harcanabilir parasal gelir azalırken, enflasyon harcanabilir gelirin alım gücünü eritiyor. Dolayısıyla hem vergi ve kesintiler hem de enflasyon bölüşüm ilişkilerini doğrudan etkiliyor" ifadeleri yer aldı.

ASGARİ ÜCRETLİ BİR AYDA 2 BİN 224 LİRA KAYBETTİ

Raporda yılın ilk üç ayında yaşanan birikimli kayıplar ele alındı. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı güvenilir olamayan resmi enflasyon verilerine göre dahi, emeğiyle geçinenlerin ücretleri günden güne geriledi.

TÜİK tarafından ölçülen yüzde 10,06’lık üç aylık resmi enflasyonun üç ayda emek gelirlerinde yarattığı toplam kayıp en az 134,2 milyar lira oldu. Üç aylık resmi enflasyonun işçi ücretlerinde yarattığı kayıp 75,6 milyar lira olarak hesaplanırken kamu emekçileri 28,1 milyar lira, emekliler 30,6 milyar lira kaybetti. Emek gelirlerindeki üç aylık toplam kayıp 134,2 milyar TL olarak hesaplandı. 22 bin 105 liralık asgari ücretle geçinen bir işçinin, ücreti cebine girer girmez yaşadığı kayıp 2 bin 224 lira oldu. Asgari ücretin bir buçuk katı ücreti olan işçinin kaybı 3 bin 159 TL olurken 40 bin 700 lira ücreti olan bir işçinin kaybı 4 bin 94 lira oldu.