Gelir açığına ceza yaması

Vergi, ceza ve zamlarla yurttaş kuşatma altına alındı. Ekonomi yönetimi 2025’te kamu gelirlerini artırmanın en hızlı yolunu para cezalarında buldu. 2025 bütçesinde 12 trilyon 670,4 milyar lira olan gelir hedefi 12 trilyon 537,8 milyar lira olarak gerçekleşti. Toplam bütçe gelirlerinde hedef tutmadı. Ancak para cezaları, öngörülenin üzerine çıkarak bütçede daha görünür bir yer tuttu. 100 liralık bütçe gelirinin yaklaşık 21 lirasını para cezaları oluşturdu.

Bütçe kanununda yılın tamamı için 245,4 milyar liralık para cezası toplanması öngörülürken Ocak-Aralık döneminde 1 trilyon 203,8 milyar liralık para cezası kesildi. Bu tutarın yaklaşık beşte biri tahsil edildi.

Kesilen 1 trilyon 203,8 milyar liralık para cezasının 717,8 milyar lirasını vergi cezaları, 81,8 milyar lirasını yargı para cezaları, 289,9 milyar lirasını idari para cezaları, 111,2 milyar lirasını ise pay ayrılan idari para cezaları oluşturdu.

Para cezalarında tahsilat çok düşük oranda gerçekleşmesine rağmen yılsonu için hedeflenen para cezası geliri aşıldı. Kesilen toplam para cezalarının yüzde 21,7’si olan 261,7 milyar lirası tahsil edildi.

EN KOLAYI TRAFİK

Cezalar içerisinde en yüksek kalemi oluşturan vergi cezalarında 717,8 milyar liralık tahakkuka karşılık 138,4 milyar liralık tahsilat yapılabildi. Bu da kesilen vergi cezalarının yüzde 19,3’lük bölümünü oluşturdu. Buna rağmen yılsonu için öngörülen vergi cezası gelirinin yüzde 99,1’i tamamlanmış oldu.

Kesilen yargı para cezalarının yüzde 6’sı, idari para cezalarının yüzde 15,8’i 2025 yılında tahsil edildi.

En kolay tahsil edilen para cezası trafik cezaları oldu. 2025 Ocak-Aralık döneminde bütçede öngörülenin iki katının üzerinde trafik para cezası kesildi. Yılın tamamında 55 milyar 42 milyon liralık trafik para cezası hedeflenirken kesilen cezaların toplam tutarı 111,2 milyar liraya ulaştı.

Trafik cezalarında tahsilat oranı yüzde 62,6 oldu. 2025’te kamu bütçesine 69,6 milyar liralık trafik cezası geliri kaydedildi.