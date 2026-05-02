Gelir dağılımında uçurum: Türkiye’de ultra zengin sayısı son 5 yılda 2 kat arttı

AKP iktidarının zengini daha zengin, fakiri daha da fakirleştiren ekonomi politikaları uluslararası raporlara da yansıdı.

Knight Frank tarafından yayımlanan “The Wealth Report 2026” verilerine göre, Türkiye’de 30 milyon dolar üzeri servete sahip kişi sayısı son 5 yılda yaklaşık yüzde 93,5 artarak 2 bin 174’ten 4 bin 208’e çıktı.

2031’de bu sayının yüzde 13 seviyesinde artarak 4 bin 772'ye yükselmesi bekleniyor. Söz konusu veriler, Türkiye'de gelir dağılımındaki adaletsizliği ve uçurumu gözler önüne serdi.

1'NCİ SIRADA POLONYA VAR

Ekonomim'in rapordan yola çıkarak hazırladığı habere göre son 5 yılda ultra zengin (30 milyon doların üzerinde servet sahibi) kişilerin en hızlı arttığı ülkelerin başında yüzde 109 ile Polonya, yüzde 107 ile Katar geliyor. Türkiye üçüncü sırada yer alırken yüzde 93 artış ile Romanya dördüncü sırada.

SERVETİN MERKEZİ DEĞİŞMİYOR

Veriler, ultra zengin sayısının coğrafi olarak daha geniş bir alana yayıldığını ancak servet üretiminin hâlâ belirli merkezlerde yoğunlaştığını gösteriyor.

Kuzey Amerika, ultra zenginlerin büyük kısmını elinde tutarken Asya-Pasifik bölgesi hızlı büyüyerek payını artırıyor. Avrupa ise daha sınırlı bir artış gösteriyor.