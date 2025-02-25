Gelir İdaresi Başkanlığı'na Kuran kursu!

6 Şubat depremlerinin ardından binaları acilen boşaltılan ve bina bulmakta sıkıntı yaşarken Kuran kursu açılması için resmi talimat verilen İstanbul Üniversitesi İstanbul (Çapa) Tıp Fakültesi’nin ardından bu kez de Gelir İdaresi Başkanlığı'na bağlı İstanbul Defterdarlığı'na Kuran kursu açılması için talimat verildi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından kuruma gönderilen yazıda, ilgili müdürlüklere bu eğitimler hakkında bilgi verilmesi istendi.

Yazıda, "Müdürlüğünüze Hazine ve Maliye Bakanlığı (Personel Genel Müdürlüğü) tarafından dönderilen Kur'an Kursu Eğitimleri hakkındaki 06.02.2025 tarihli ve 3756245 sayılı yazı ve eki yazımızın ekinde gönderilmiştir" denildi.