Gelir İdaresi Başkanlığı: “Oyuncaklardan ÖTV alınacağı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır”

Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesinde, üç tekerlekli bisikletler, oyuncak bebekler, pedallı arabalar gibi oyuncaklardan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınacağı iddiası üzerine yazılı bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Bazı sosyal medya iletilerinde ve basın yorumlarında, Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'na sunulan Savunma Sanayii ile İlgili Bazı Düzenlemeler Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde yer alan ve kamuoyunun "drone" ismi ile bildiği eşyanın, Özel Tüketim ÖTV kapsamına alınması hususunun anlaşılamadığının görüldüğü" bildirildi.

GİB’in konuya ilişkin açıklaması şu şekilde:

"Dün Plan ve Bütçe Komisyonu'na sevk edilen kanun teklifinin 10. maddesi ile kamuoyunun 'drone' diye bildiği ancak Kanun yazım tekniği açısından uluslararası tanımlamada yer aldığı GTİP numarası ile (9503.00) yazılması gereken ibare, eşyanın üst başlığını tanımlayan adı olup aşağıdaki gibidir:

'Üç tekerlekli bisikletler, skuterler, pedallı arabalar ve benzeri tekerlekli oyuncaklar, oyuncak bebekler için arabalar, oyuncak bebekler, diğer oyuncaklar, küçültülmüş (scale) modeller ve benzeri eğlencelik modeller (hareketli olsun olmasın), her türlü bilmeceler (puzzle)'

Buraya kadar eşyanın adı olup, esas verginin kapsamına alınan kısım bundan sonra parantez içinde yazılan '(Yalnız 9503.00.75.00.00; 9503.00.79.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyon numaralarında yer alan yalnızca eğlence amacıyla tasarlanmış uçan oyuncaklar)' kısmıdır.

"OYUNCAKLARDAN ÖTV ALINACAĞI İDDİALARI GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

ÖTV Kanunu GTİP tanımlı eşyaları vergi kapsamına aldığından, mevcut mevzuatın ekindeki listede yer alan eşyanın tamamen vergi kapsamına alınmak istenilmediği durumlarda, eşyanın adı ile esas vergilenen kısmın daraltıldığı ve bu daraltmanın 'sadece' veya 'yalnız' ibareleri ile belirlendiği görülmektedir. Özetle, Kanun yazım tekniği olarak eşya adı şeklinde yazılması gereken ibarelerin, içeriğine girmeden sadece adından o eşyaya vergi getirildiği şeklinde yorumlanması doğru değildir. Dolayısıyla üç tekerlekli bisikletler, oyuncak bebekler, pedallı arabalar gibi oyuncaklardan ÖTV alınacağı iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır."