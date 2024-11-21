Gelir İdaresi’nden haberimize ilişkin açıklama: Haber tamamen asılsız olup olay 2021 yılında gerçekleşmiştir

Gelir İdaresi Başkanlığı, bugün yayımlanan "Devleti soyup köşeyi döndüler" haberimize konu olan olayın 2021'de yaşandığını ancak haberin asılsız olduğunu savundu.

GİB, bugün BirGün'de "Devleti soyup köşeyi döndüler" başlığıyla yayımlanan haber hakkında yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada, habere konu olan olayın 2021 yılında yaşandığı ve olayla ilgili başlatılan hukuki sürecin devam ettiği belirtildi.

Ancak, aynı açıklamada, haberin tamamen "asılsız" olduğu ve "gerçeği yansıtmadığı" savunuldu.

"HUKUKİ SÜREÇ BAŞLATILMIŞ"

Açıklamada, şunlara yer verildi:

"Zira tahakkuk etmiş, yani ödenmesi gereken hale gelmiş bir vergi borcunu, bir vergi cezasını ya da bunların zamlarını, faizlerini Türkiye Büyük Millet Meclisi istisna olmak üzere hiçbir makamın silme yetkisi bulunmamaktadır. Diğer taraftan, vergi hukukunda yer alan ve henüz kesinleşmemiş vergi ve cezalar ile ilgili uzlaşma imkanı sağlayan müessese kanunla yeniden düzenlenerek vergi aslı uzlaşma kapsamından çıkarılmıştır.

Usulsüz bir husus tespit edildiğinde gereği derhal yerine getirilmektedir. Nitekim habere konu olay 2021 yılında gerçekleşmiş olup, idare tarafından derhal tespit edilmiş ve ivedilikle hukuki süreç başlatılmış ve yargıya intikal ettirilmiş, yargı süreci devam etmektedir. Ayrıca Bakanlığımız nezdinde de idari soruşturma sonuçlandırılmış gerekli müeyyideler uygulanmıştır. Olayla ilgili gerekli vergisel süreçler tamamlanarak hiçbir tahakkuk kaybına izin verilmemiş, herhangi bir kamu zararı da söz konusu olmamıştır."

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BirGün, Van Cumhuriyet Başsavcılığı Memur Suçları Soruşturma bürosunda görevli bir savcının yürüttüğü soruşturma sonucunda, devletin milyonlarca lira soyulduğunu ortaya çıkardı. Yolsuzluk soruşturmasının kilit isimlerinden birinin de AKP yöneticisi olduğu anlaşıldı. Soruşturma Van Vergi Dairesi Müdürlüğü’nde çalışan Sebahattin Mendaş isimli memur hakkındaki ihbarlar üzerine başladı.