Gelir kulübe gider bakanlığa

Sayıştay, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın 2024 yılı mali hesaplarını mercek altına aldı.

Denetimlerin ardından hazırlanan raporların içeriği, “Sayıştay sansür uyguluyor” iddialarını akıllara getirdi. Hemen her yıl onlarca usulsüzlük bulgusuna yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın denetim raporu, 2024 yılında ağırlıkla muhasebe hatalarından oluşturuldu.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın, Ulaştırma Spor Kulübü’ne tahsis ettiği bir adet kapalı spor salonu ile iki adet açık spor salonunun giderlerini bütçeden karşıladığı belirlendi.

SALON GİDERİ BÜTÇEDEN

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’nın merkez yerleşkesinde bulunan üç spor salonu, Ulaştırma Bakanı’nın onayı ile Ulaştırma Spor Kulübüne tahsis edildi. Kulüp, tesisleri başka spor kulüpleri ile üçüncü kişilere kullandırarak gelir sağladı. Gelirler, Ulaştırma Spor Kulübünün kasasına girerken tesisin tüm giderleri Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı bütçesinden karşılandı.

Bakanlığın öte yandan, yapım işi ihalelerinde mevzuata aykırılıklara göz yumduğu da kayda geçirildi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca gerçekleştirilen bazı yapım işi ve hizmet alım ihalelerinde imzalanan sözleşmelerin, ihale dokümanına aykırı hükümler içerdiği belirtildi.