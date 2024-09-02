Gelir paylaşımında bir adalet sorunu var

Haber Merkezi

Yeniden Refah Partisi, 'Geleneksel Suriçi İstanbul Toplantıları’nı Fatih Vatan Caddesi’ndeki bir otelde gerçekleştirdi. Toplantıya Genel Başkan Fatih Erbakan ve çok sayıda partili katıldı. Açılış konuşmasının ardından kürsüye çıkan Fatih Erbakan iktidarın ekonomik politikalarını eleştirdi.

Çiftçiye yeterli desteğin verilmediğini söyleyen Erbakan şöyle devam etti:

“Bir de üstüne Cumhurbaşkanlığı kararıyla 2025 itibarıyla çiftçiye yapılan mazot ve gübre desteği kaldırılıyor. Ve 17 ürüne verilen prim desteği kaldırılıyor. Neden böyle? ‘Efendim bizim devlet olarak imkanımız yok. Bunu veremiyoruz’ Neden imkanımız yok? Bu paralar nereye gidiyor? Biz yıllardan beri tarımsal sulamada kullanılan elektriğe indirim yapın diyoruz. Tam tersine elektriğe zam yapılıyor. Tarımda kullanılan mazottan vergi almayın diyoruz. Tam tersine mazotun vergisi arttırılıyor. Neden? Çünkü benim devlet olarak bu vergiyi toplamam lazım. Milletin tabiri caizse sıkıp suyunu çıkarmam lazım. Neden? Çünkü para lazım, imkan yok. Paralar nereye gidiyor?”

Neden bu durumdayız” diye soran Erbakan, “Türkiye’de ekonominin temel problemi bu. Paylaşımda adalet sorunu var” ifadelerini kullandı.