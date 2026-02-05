'Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi' için hazırlık: Her ilde bir pilot ilçe seçilecek

AKP’nin "vatandaşlık maaşı" olarak hayata geçirmeyi planladığı "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi" için her ilde bir pilot ilçe seçileceği, desteklerin sağlık, yakıt, gıda, eğitim ve kira başlıklarında yürütüleceği belirtildi.

İktidara yakınlığıyla bilinen Türkiye gazetesinde yer alan habere göre; AKP kaynakları, "Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi" kapsamında 81 ilin her birinde birer pilot ilçe belirleneceğini açıkladı.

Pilot ilçelerde destekten yararlanacak hanelere beş ana kalemde yardım yapılacağı ifade edildi.

DESTEK KALEMLERİ

Sistemde desteklerin sağlık, yakıt, gıda, eğitim ve kira başlıklarında planlandığı kaydedildi. Sosyal yardımlaşma için ayrılan bütçeden pilot ilçelerdeki hanelere belirli oranlarda ödenek tahsis edileceği bildirildi.

Modelin altyapısı oluşturulurken 81 il ve 922 ilçenin sosyoekonomik açıdan incelendiği, konut piyasası, iklim şartları, iş gücü yapısı ve yaş dağılımı gibi parametreler üzerinden analiz yapılacağı belirtildi.

HESAPLAMADA HANE NÜFUSU DA DİKKATE ALINACAK

Gelir desteği hesaplanırken yalnızca haneye giren toplam gelirin değil, hanede yaşayan kişi sayısının da dikkate alınacağı kaydedildi. Geliri asgari tutarın üzerinde olsa bile kalabalık ailelerin sistemden yararlanabileceği, toplam geliri yüksek olan ancak kişi başına düşen gelir ortalaması düşük görünmeyen hanelere ödeme yapılmayacağı aktarıldı.

Pilot uygulamanın tamamlanmasının ardından sistemin Türkiye geneline yaygınlaştırılmasının planlandığı belirtildi.

CEVDET YILMAZ DUYURMUŞTU

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TBMM Genel Kurulu'ndaki 2026 bütçe görüşmelerinde sistemi duyurarak, şu ifadeleri kullanmıştı:

"GETAD diyoruz, Gelir Tamamlayıcı Aile Destek Sistemi. Bu sistemin pilot uygulamasını önümüzdeki yıl başlatacağız birkaç ilimizde. 2027 yılında ise tüm ülkeye yaymayı planlıyoruz. Bu yeni destek modelimiz özü itibarıyla bir eşik gelirin altında kalan aileleri destekleyici bir model olacak ama istihdam piyasalarından caydırıcı nitelikte de olmayacak. Bu genel kavramsal çerçeve içinde yeni bir sistemi de ülkemize kazandıracağız. Sosyal yardım alanında yapısal bir reformu da hayata geçirmiş olacağız."