Gelir Testi Nedir, Neden Yapılır? 2026 Gelir Testi Sınırı Nedir?

Gelir testi, bireylerin ve ailelerin ekonomik durumlarını belirlemek amacıyla devlet tarafından uygulanan resmi bir değerlendirme sürecidir. Özellikle Genel Sağlık Sigortası (GSS) kapsamında yer almayan yurttaşlar için gelir testi büyük önem taşır. Peki gelir testi nedir, neden yapılır ve kimleri kapsar?

Bu haberde gelir testine ilişkin tüm merak edilenleri; başvuru sürecinden değerlendirme kriterlerine, sonuçların ne anlama geldiğinden devletin sağladığı desteklere kadar detaylı ve anlaşılır şekilde ele aldık.

GELİR TESTİ NEDİR?

Gelir testi, bireylerin ve aynı hanede yaşayan aile üyelerinin gelir düzeylerini, varlıklarını ve yaşam koşullarını tespit etmek amacıyla yapılan bir değerlendirmedir. Bu test sayesinde kişilerin ihtiyaç sahibi olup olmadığı belirlenir.

Gelir testi, özellikle herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşların sağlık hizmetlerinden yararlanabilmesi için uygulanır. Test sonucuna göre kişinin Genel Sağlık Sigortası primini ödeyip ödemeyeceği netleşir.

GELİR TESTİ NEDEN YAPILIR?

Gelir testinin temel amacı, sosyal güvencesi olmayan bireylerin sağlık hizmetlerine erişimini güvence altına almaktır. Devlet, gelir durumu yetersiz olan vatandaşların GSS primlerini karşılayarak sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanmalarını sağlar.

Aynı zamanda gelir testi, sosyal yardımların doğru kişilere ulaştırılması ve kamu kaynaklarının etkin kullanılması açısından da önemlidir.

GELİR TESTİ KİMLERİ KAPSAR?

Gelir testi; çalışmayan, iş yeri sahibi olmayan, herhangi bir sosyal güvenlik kurumuna tabi olmayan ve düzenli geliri bulunmayan kişileri kapsar.

Ayrıca; 65 yaş aylığı, harp veya vazife malullüğü aylığı, işsizlik ödeneği gibi gelirleri bulunmayan kişiler de gelir testine tabi tutulur.

GELİR TESTİ NASIL YAPILIR?

Gelir testi başvurusu için herhangi bir süre kısıtlaması bulunmaz. Ancak işsiz kalan kişilerin, kendilerine GSS kapsamından çıktıklarına dair bildirim yapıldıktan sonra en geç bir ay içinde gelir testine başvurması gerekir.

Gelir Testi Başvuru Yeri

Gelir testi başvuruları, kişinin ikamet ettiği il veya ilçedeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına yapılır.

e-Devlet Üzerinden Gelir Testi Yapılır mı?

e-Devlet üzerinden gelir testi başvurusu yapılamaz. Ancak daha önce yapılan başvuruların sonuçları e-Devlet sistemi üzerinden görüntülenebilir.

Gelir Testi İçin Belge Gerekir mi?

Gelir testi başvurusu sırasında herhangi bir belge istenmez. Kimlik belgesiyle başvuru yapılır ve vakıf tarafından bir form doldurtularak süreç başlatılır.

GELİR TESTİNİN YAPILIŞ AŞAMALARI

Aşama 1: Başvuru

Kişi, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvurarak gelir testi sürecini başlatır.

Aşama 2: Değerlendirme

Başvurunun ardından hane gelirleri, taşınır ve taşınmaz varlıklar ve diğer gelir kaynakları incelenir. Gerekli durumlarda hane ziyareti yapılır.

Aşama 3: Sonuç

Değerlendirme tamamlandıktan sonra gelir testi sonucu belirlenir ve sonuç e-Devlet üzerinden veya vakıftan öğrenilebilir.

GELİR TESTİ SONUCU NE ANLAMA GELİR?

Gelir testi sonucunda kişi başına düşen aylık gelir, asgari ücretin üçte biri ile karşılaştırılır.

Eğer kişi başı gelir asgari ücretin 1/3’ünün altındaysa, GSS primleri tamamen devlet tarafından ödenir .

. Gelir bu sınırın üzerindeyse, kişi GSS primini kendisi öder.

GELİR TESTİNDE HANGİ GELİRLER HESABA KATILIR?

Gelir testinde değerlendirmeye alınan başlıca unsurlar şunlardır:

Aile aylık gelirleri

Oturulan evin rayiç bedelinin 240’ta biri

Diğer konutların rayiç bedelinin 240’ta biri

Kira gelirleri

Arazi ve tarlaların rayiç bedelleri

Binek araçların rayiç bedelleri

Hayvancılıktan elde edilen gelirler

Banka mevduatlarının faiz getirileri

Düzenli alınan yardımlar ve burslar

Gelir testi sonucu nereden öğrenilir?

Gelir testi sonuçları e-Devlet üzerinden veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’ndan öğrenilebilir.

Gelir testi olumlu çıkarsa ne olur?

Geliri yetersiz bulunan kişilerin GSS primleri devlet tarafından ödenir.

Gelir testi, sosyal güvencesi bulunmayan vatandaşların sağlık hizmetlerine erişimini güvence altına alan kritik bir uygulamadır. Doğru yapılan gelir tespiti, hem vatandaşın hem de kamu kaynaklarının korunmasını sağlar.

Bu nedenle gelir testi sürecinin doğru anlaşılması ve gerekli durumlarda zamanında başvuru yapılması, hak kaybı yaşanmaması açısından büyük önem taşır.