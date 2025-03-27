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Gelir vergisinde beyanname verme süresi 7 Nisan'a uzatıldı

Ajans Haberleri
  • 27.03.2025 14:59
  • Giriş: 27.03.2025 14:59
  • Güncelleme: 27.03.2025 14:59
Kaynak: AA
Gelir vergisinde beyanname verme süresi 7 Nisan'a uzatıldı

ANKARA (AA) - Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin 7 Nisan Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldığını bildirdi.

GİB'den yapılan açıklamada, karara ilişkin detaylar paylaşıldı.

Açıklamada, 2 Nisan gün sonuna kadar verilmesi gereken 2024 takvim yılına ilişkin yıllık gelir vergisi beyannameleri ile bu beyannameler üzerine tahakkuk eden vergilerin ödeme süresinin 7 Nisan Pazartesi günü sonuna kadar uzatıldığı kaydedildi.

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