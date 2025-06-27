Gelirin 3’te biri kreşe gidiyor

BirGün/ANKARA

Büro Emekçileri Sendikası (BES) kamu çalışanlarının kreş talebine ilişkin Aile ve Sosyal Hizmetler Başkanlığı önünde bir açıklama yaptı. Genel Başkan Özer Avanaş tarafından okunan açıklamada yoksullaştırma politikalarının en çok kadınları ve çocukları mağdur ettiğini vurguladı. Avanaş, “Her yaş grubundan çocuklarda, beslenme sorununa bağlı olarak, başta bodurluk olmak üzere daha kalıcı sağlık sorunları ortaya çıkarken sağlıklı ve nitelikli koşullarda yetişmesini de engellemektedir. Kadın emeciler, bu derin yoksullukla baş etmek için daha fazla fedakârlık etmek zorunda kalmaktadırlar” dedi.

İktidar tarafından, 2025 yılının aile yılı ilan edildiğini hatırlatan Avanaş, “Sanki hane halkının yaşadığı başka bir sorun yokmuş gibi, aile politikalarını sadece kadınların çok çocuk doğurmasına indirgenmesi kadın bedeni üzerinde tahakküm kurmak istemesi ve kadını sadece annelik ve iyi eş olma görevleri arasına sıkıştırma niyetini taşıdığını görüyoruz. Bu yüzden doğum oranının arttırılması amacıyla 2025 yılını aile yılı ilan ederken doğacak çocukların bakımı anne üzerinde bırakılması esas alındığından, kurumlar anayasa ve yasalarda bir hak olarak tanımlanan ücretsiz kreş açma görevini yerine getirememektedir” dedi.

BirGün

TALEPLER SIRALANDI

Bakanlık önündeki basın açıklamasında kamu emekçilerinin taleplerini sıralayan Avanaş, şu ifadeleri kullandı:

“Kamu kurum ve kuruluşlarında açılacak Çocuk Bakım Evleri Hakkında Yönetmelik gereği 0-6 yaş grubu çocuklar için kampüs işyerlerinde çocuk sayısına bakılmadan kreş açılması, çocuk sayısı yeterli olmayan kamu kuruluşları ve tüm ilçelerde ortak kamu kreşi ve her işyerine bebek bakım odası açılması ve 24 ay ücretli ebeveyn izninin yasal olarak tanımlanarak sosyal devlet ilkesinin gereğinin yerine getirilmesi gerekmektedir”

Açıklama sonrası kamu kuruluşlarında yapılan Kreş İhtiyaç Anketi raporu ve talepler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na teslim edildi. Basın açıklamasında BES-Ar tarafından şube ve temsilciliklerin bulunduğu 49 ilde 3 bin 702 kamu emekçisinin katılımıyla yapılan anketin sonuçlarını kamuoyuyla paylaştı. Buna göre büro emekçileri ebeveynlerin;

• Yüzde 56,94’ünün 0-6 yaş aralığında çocuğu olduğu,

• Yüzde 14,15’inin maaşı yeterli olmadığı için çocuklarını kreşe gönderemediği,

• Yüzde 62,12’si çocuğunu özel kreşe gönderdiğini,

• Gelirlerinin 3/1’ini kreş gideri olarak harcadığı,

• Kamu kurumlarının yüzde 99,20’sinde kreş-çocuk bakımevi bulunmadığı,

• Kamu çalışanlarının yüzde 98,07 işyerlerinde kreş talep ettikleri,

• Mevcut kreşi tercih etme nedeni yüzde 34,03’ü iş yerine yakın olması.



