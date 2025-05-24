Gelişim Ligi'nde final günü: 460 sporcu katılacak

SPOR SERVİSİ

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Spor İstanbul’un düzenlediği Gelişim Ligi’nde final yarın yapılacak. Final karşılaşmalarına yaklaşık 460 sporcu katılacak.

Bu yıl atletizm, basketbol, badminton, cimnastik, futbol, su topu, okçuluk, tenis, voleybol ve yüzmeden oluşan 10 branşta düzenlenen Gelişim Ligi’nde tüm yaş gruplarında şampiyonlar İBB Tuzla Kafkale Spor Tesisi’nde belli olacak.

Gelişim Ligi’nde final maçlarının yanı sıra İBB Spor İstanbul tesislerinde eğitimine yeni başlanan pickleball branşının çocuklara tanıtılması amacıyla bir mini turnuva da düzenlenecek.

YETENEK AVCILARI TAKİPTE

Spor İstanbul’un 2020 yılında başlattığı ve çocukları sporla tanıştırmayı amaçladığı Spor Okulları projesi kapsamında, ders aldıkları branşta ilerleme kaydeden sporcular Gelişim Ligi’ne katılabiliyor. Ülke sporunun önde gelen kulüplerinden yetenek avcılarının da yerinde takip ettiği Gelişim Ligi Finalleri, genç sporculara amatör ve profesyonel spor kulüpleri ile bir araya gelme fırsatı tanıyor.

Saat 11.00’deki cimnastik gösterisiyle başlayacak Gelişim Ligi Finalleri, saat 16.00’daki kupa töreniyle sonlanacak. Bu yılın sponsoru Sportive, Gelişim Ligi Finalleri’ne alanda yapacağı çeşitli etkinlikler ve dağıtacağı ödüllerle destek olacak.