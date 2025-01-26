Geliştirmeye değil, reklama yatırım: Turizm ajansı PR için para saçmış

Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı (TGA), AKP milletvekillerinin hazırladığı teklifin yasalaşması ile 11 Temmuz 2019 tarihinde kuruldu. Denetimi özel bir firmaya verilen ajans, Sayıştay denetiminden uzak tutuldu.

Ajansa yönelik 2020 yılında TBMM Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu’nda gerçekleştirilen toplantıda muhalefet, “Ajans, kapalı kutu haline getirilerek AKP döneminin yeni bir arpalığına dönüşmüş durumdadır” tepkisini gösterdi.

Ajans, kurulduğu yıl itibarıyla dijital reklam filmleri ve sosyal medya reklamlarına para saçtı. Ajans öte yandan, yurt dışından reklam için Türkiye’ye, “Kanaat önderi” adı altında onlarca influencer ve fenomen getirmesi ile de tartışıldı.

OTEL SAHİBİ YÖNETİMDE

Bolu’da 78 yurttaşın yaşamını yitirdiği yangın faciasının yaşandığı Grand Kartal Otel’in sahibi Halit Ergül’ün Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı’nın yönetiminde yer alması, ajansa yönelik tartışmaları daha da alevlendirdi. BirGün, yangın faciasının ardından dikkatlerin çevrildiği ajansa yönelik 2023 yılında gerçekleştirilen denetimin raporuna mercek tuttu.

2023’TE BÜYÜK ZARAR

Özel bir denetim firmasınca hazırlanan rapor, ajansın fahiş harcamalarını açığa çıkardı.

1 Aralık 2023-31 Aralık 2023 dönemini kapsayan denetimlere göre, 2022 yılında 28 milyon 484 bin TL kâr elde eden ajans, 2023 yılında 30 milyon 846 bin TL zarar etti. Ajans, 2023 yılında 7 milyar 22 milyon 62 bin TL’lik pazarlama giderine imza attı.

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INFLUENCER’LARA MİLYONLAR

Bolu’da 78 yurttaşa mezar olan otele Sürdürülebilirlik Sertifikası veren ajansı reklam için para saçtığı denetim raporuyla ortaya konuldu. Buna göre, ajansın TV giderleri adı altında 2023 yılında harcadığı para kayıtlara, 2 milyar 277 milyon 897 bin TL olarak geçti. Ajansın reklam harcamaları, raporda yer alan mali tablolarda şöyle sıralandı:

PR gideri: 102 milyon 551 bin TL

Yurt dışı operatörleriyle yapılan işbirlikleri: 507 milyon 882 bin TL

Yurtdışı etkinlik gideri: 70 milyon 311 bin TL

Ürün pazarlama gideri: 42 milyon 880 bin TL