GEMAŞ tehdit ediyor, işçiler direniyor

İzmir’de yer alan GEMAŞ fabrikasında Lastik-İş üyesi 3 işçi, sendikalı oldukları için işten atıldı. İşverenin, sendikalı işçileri tehdit etmeyi sürdürdüğü belirtildi. İşçiler ise mücadelelerini sürdürmekte kararlı.

İzmir’in Menderes ilçesinde İTOB Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Gemaş Genel Mühendislik A.Ş. ve Star Havuz ve Bilişim Ürünleri A.Ş. fabrikalarında geçtiğimiz günlerde 3 işçi, sendikalı oldukları gerekçesiyle işten atıldı. Fabrikada çalışmaya devam eden işçilere ise tehdit ve baskı sürüyor. Fabrika, geçtiğimiz yıllarda da benzer işçi kıyımları ile gündeme geldi.



İşçilerin örgütlü olduğu DİSK’e bağlı Lastik İş Sendikası İzmir Şube Başkanı Yusuf Ziya Sarı, işverenin sendikalı olan işçilere ‘Bugüne kadar cenneti yaşıyordunuz, bundan sonra size cehennemi yaşatacağım’ dediğini belirtti. Ayrıca işverenin, işten atılan işçileri arabulucuya yönlendirdiğini ifade eden Sarı, “Arabulucuyu kabul etmeyen işçileri tazminatsız gönderiyorlar” dedi.

İşten çıkartılan işçiler ise BirGün’e konuştu. Erkan Bayram, işverenin işçilere ara zam ve banka promosyonu gibi vaatlerle sendikasızlığı tembihlediğini belirtti. Bayram, şunları dile getirdi:

“İşçiyi bu şekilde kandırdılar. Biraz zaman geçince de zam vermeyeceklerini ve aynı ücreti devam edeceklerini açıkladılar, işçiyi sinirlendirdiler. Ardından işçiler sendikaya girmeye başladı. Bunu öğrenen patron önce bizi tehdit etti, sonra teker teker işten çıkarttı. ‘Bugüne kadar cenneti yaşadınız, sendikadan çıkmazsanız bundan sonra cehennemi yaşatacağız’ dedi ve maaşlarımızı asgari ücret düzeyine çekmekle tehdit etti. Sosyal haklarımızı vermemekle, bizim yerimize yabancı uyruklu işçiler getirtmekle tehdit etti.”

Fabrikada sıkıyönetim ilan edildiğini aktaran Bayram, “Şu an içeride öyle bir mobbing var ki bir bölümden diğer bölüme geçemiyorsun. Yemek almaya gitmek için resmen fabrikanın etrafında dolaşıyorsun. İşçileri hep ayrıştırdılar, böldüler” dedi.

SENDİKALI İŞÇİLERİ ÇIKARTIYORLAR

İşten atılan bir diğer işçi Murat Yılmaz da işten çıkartmaların devam ettiğini dile getirdi. Öncelikle örgütleme yapan işçilerin işten atıldığını ifade eden Yılmaz, “Şimdi ise sendikayla en ufak alakası olan herkesi temizlemeye başladılar. Sendikasızlaştırma adına ne gerekiyorsa yapıyorlar. İşçiye eziyetten tutun da mobbinge, hakarete kadar her şey yapılıyor fabrikada” diye konuştu.

4 buçuk senedir ustabaşı olarak görev aldığını ifade eden Yılmaz, “21 bin 823 lira net maaş alıyorum. Taban maaşlarımız 18 bin bandından başlıyor. Kendilerine göre tabi bir skala sistemi yapmışlar maaşlarla alakalı, 10 basamaktan oluşuyor. Basamak aralarında da 500-600 lira fark oluyor. Birinci basamakla onuncu basamak arasında bile aman aman bir artış yok. Biz burada yıllarımızı bile versek aldığımız maaş ortada. Biz o ağır mesailerin hepsini vefa uğruna yaptık, ettik. En son az bir hak arayınca, hakkımızın peşine gidince kapının önüne koydular. Biz bu hukuksuzluğa karşı sonuna kadar mücadele edeceğiz” dedi.

ÖNCE KANIT, SONRA MESAİ

Öte yandan çalışmaya devam eden işçilerden, sendikadan istifa ettiklerini e-Devlet üzerinden kanıtlamaları isteniyor. Eğer işçiler e-Devlet’ten aldıkları belgeyi yönetime gösterirlerse mesaiye kalıp ek ücret alabiliyor.