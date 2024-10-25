Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Gemerek'te 1,7 milyon liralık kaçak parfüm operasyonu

Sivas'ın Gemerek ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 1,7 milyon olan kaçak parfüm ele geçirildi.

Güncel
  • 25.10.2024 20:28
  • Giriş: 25.10.2024 20:28
  • Güncelleme: 25.10.2024 20:30
Kaynak: iHA
Gemerek'te 1,7 milyon liralık kaçak parfüm operasyonu
FOTOĞRAF: İHA

Sivas'ın Gemerek ilçesinde jandarma ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda piyasa değeri 1,7 milyon olan kaçak parfüm ele geçirildi.
Sivas İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 5607 sayılı Kaçakçılık Kanunu'na muhalefet suçu kapsamında yürüttükleri çalışmalar sonucunda Gemerek ilçesinde kaçak ürün operasyonu gerçekleştirdi.

Yapılan operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 1,7 milyon lira olan çeşitli markalara ait gümrük kaçağı parfümler ele geçirildi. Ele geçirilen kaçak ürünlere el konulurken, olayla ilgili yasal işlem başlatıldı.

BirGün'e Abone Ol