Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu kararıyla iaşe bedeli 325 lira oldu

İaşe servisi kurulmayan gemicilere ödenecek iaşe bedeli, 230 liradan 325 liraya yükseltildi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının Gemi Adamları İaşe Bedeli Tespit Kurulu kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre Kurul, 19 Şubat'ta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda toplandı.

Kurul, oy birliği ile bütün sahil mıntıkalarına ve göllere uygulanmak üzere her bir gemiciye verilecek günlük nakdi iaşe bedelinin net 325 lira olmasını kararlaştırdı.

Halihazırda gemicilere günlük iaşe bedeli olarak net 230 lira veriliyordu.