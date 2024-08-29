Gemi adamları ve kılavuz kaptanlara ilişkin yeterlilikler belirlendi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, gemi adamları ve kılavuz kaptanların yeterlilikleri, eğitimleri, sınavları, belgelendirilmeleri, sağlık durumları, elektronik kayıt işlemleri, vardiya tutmalarına ilişkin kuralları ve disiplin işlemleri ile denizcilik eğitimi veren kurum ve kuruluşlara yönelik idari işlemleri düzenledi.

Resmi Gazete'de yayımlanan yönetmeliğe göre, yetkili denizcilik eğitimi veren Milli Eğitim Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve Yükseköğretim Kuruluna bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumları, sözleşmenin öngördüğü eğitim standartlarını sağlayıp uygulamakla yükümlü olacak.

Yönetmelikte geçen her türlü gemi adamı belgesinin tanzimine yönelik eğitimler, sadece yetkilendirilmiş eğitim kurumları bünyesinde, bakanlığa bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü onaylı özel müfredat programları altında gerçekleştirilecek.

Gemi adamı yeterlik sınavları, tüm elektronik gemi adamı belge başvurularının değerlendirilmesi ve cüzdanlarının basımı ile ilgili tüm görevler idare tarafından oluşturulan Gemi Adamları Komisyonu tarafından yapılacak. Gemi adamı olabilmek için gerekli koşulları taşıyan kişilere kimlik bilgileri, yeterlik ve uzmanlık belgeleri ile belge kanıtlarını da içeren gemi adamı cüzdanı verilecek.

Kaptan, başmühendis/başmakinist, zabit, yat kaptanı, elektro-teknik zabiti ve telsiz operatörleri yeterliliklerinin geçerlik süreleri 5 yıl olacak.

Gemi adamı sınavları, idarenin sınav salonlarında veya idarece belirlenecek merkezlerde yapılacak. Sınavların hangi yöntemle yapılacağı idare tarafından belirlenecek.

Yönetmelik kapsamında yeterlilik belgesi askıya alınan veya iptal edilen gemi adamının cüzdanı geri alınacak ve bu durum Gemi İnsanları Bilgi Sistemine (GİBS) işlenecek. Meslekten men edilenler hariç, gemi adamının yönetmelikte belirtilen gerekli koşulları tekrar sağlaması durumunda cüzdanı ve yeterlik belgesi yeniden verilecek.