Gemide patlama: 25 mürettebatı kurtarma çalışması sürüyor

Kocaeli'nin Kandıra ilçesine bağlı Kefken açıklarında Rusya’nın Novoroski Limanı’na seyreden tanker gemisinde patlama sonrası yangın çıktı. Gemideki 25 kişilik mürettebatın kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Kandıra’ya bağlı Kefken açıklarında Rusya’nın Novoroski limanına seyreden ‘KAIROS’ isimli tanker gemisinde patlama meydana geldi. Patlama sonrası gemide yangın çıktı. Gemideki 25 kişilik mürettebatı kurtarmak için çalışma başlatıldı. Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Rusya’nın Novoroski limanına seyreden boş KAIROS tankeri, kıyılarımızdan 28 mil açıkta, dışarıdan bir etkiyle yangın çıktığı ihbarı alınmış olup, gemideki 25 personelin durumu iyidir, denizcilerin tahliyesi için bölgeye kurtarma unsurlarımız sevk edilmiş, süreç takip edilmektedir” denildi.

Kocaeli Valiliği de konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Kandıra Kefken açıklarında yabancı menşeili bir gemide sebebi henüz belirlenemeyen bir yangın meydana gelmiştir. Olay yerine; Kıyı Emniyeti, Sahil Güvenlik, UMKE ve ambulans ekipleri yönlendirilmiş olup, gerekli müdahaleler yapılmaktadır. Geçmiş olsun dileklerimizle, kamuoyuna saygıyla duyurulur” ifadeleri yer aldı.

Öte yandan Deniz İşçileri Platformu sosyal medya hesaplarından Kairos adlı geminin mayına çarptığını öne sürdü. Platformun yaptığı açıklama şu şekilde:

"İstanbul Boğazı çıkışının 52 mil açığında seyir halinde olan "Kairos" adlı kimyasal tankere mayın çarptı. Batma ve patlama tehlikesi olduğu bildirildi."

<blockquote class="twitter-tweet"><p lang="tr" dir="ltr">İstanbul Boğazı çıkışının 52 mil açığında seyir halinde olan "Kairos" adlı kimyasal tankere mayın çarptı. Batma ve patlama tehlikesi olduğu bildirildi.<br><br>Olayda yaralıların olduğu öğrenilirken, bölgeye Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.<br><br>🔗<a href="https://t.co/NpILVAZrDc">https://t.co/NpILVAZrDc</a> <a href="https://t.co/PurLQ9Hbu1">pic.twitter.com/PurLQ9Hbu1</a></p>— Deniz İşçileri (@Deniziscileri) <a href="https://twitter.com/Deniziscileri/status/1994452038143406511?ref_src=twsrc%5Etfw">November 28, 2025</a></blockquote> <script async src="https://platform.twitter.com/widgets.js" charset="utf-8"></script>