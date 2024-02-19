Gemideki metan gazından zehirlenen balıkçılar toprağa verildi

Soçi açıklarında gemideki metan gazından zehirlenerek hayatını kaybeden 3 balıkçıdan 2'si Samsun'da toprağa verildi.

Rusya'nın Soçi kenti açıklarında avlanan balıkçı teknesinde zehirlenen 3 balıkçıdan 2'sinin cansız bedeni Samsun'un Terme ilçesinde defnedildi.

Balıkçı teknesiyle dün Ünye Limanı'na getirilen ve Ünye Devlet Hastanesi morguna kaldırılan balıkçılar Cengiz Demirci (30) ve Emrah Bakırcı'nın (24) cenazeleri, işlemlerin tamamlanmasının ardından Terme ilçesine getirildi.

Demirci ve Bakırcı, Terme Cumhuriyet Mahallesi Camisi'nde kılınan cenaze namazı sonrası Çangallar Mahallesi Haydar Ağa mevkisindeki mezarlıkta toprağa verildi.

METAN GAZINDAN ZEHİRLENDİLER

Uluslararası sularda avcılık yapmak üzere gerekli izinleri alan balıkçı teknesi, yaklaşık 2 ay önce Ünye Limanı'ndan Karadeniz'e açılmış, Soçi açıklarında avlanan teknede görevli Caner Gürkan, Cengiz Demirci ve Emrah Bakırcı, 3 gün önce ambarda temizlik yaptıkları sırada havalandırmadan sızan metan gazından zehirlenerek hayatını kaybetmişti. Gazdan etkilenen 2 kişi ise Soçi'deki hastanede tedavi altına alınmıştı.