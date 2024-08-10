Gemileri yaktık, artık dönüş yok

Bilge Su YILDIRIM

İstanbul Çatalca’da bulunan işlenmiş gıda üreticisi Polonez fabrikasında işten çıkarılan 135 işçi, 24 gündür sürdürdükleri hak arama mücadelesini İstanbul Valiliği’ne taşıdı. Sloganlar eşliğinde Valilik binası önüne yürüyen işçiler İstanbul Valisi Davut Gül’ün makamında olmaması nedeniyle vali yardımcısı ile görüştü.

İşçi temsilcileri vali yardımcısı ile görüşürken polis ekipleri, işçilerin Valilik binası önünde durmasını engelledi. Polisin müdahalelerine rağmen bulundukları yeri terk etmeyen işçiler, görüşme sonrası Valilik binası önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. Yaptıkları açıklamada anayasal haklarını kullanarak sendika üyesi olmalarının ardından işten çıkarıldıklarına vurgu yapan işçiler, firmanın Ürdünlü yetkililerinin yasaları tanımadığını kaydetti.

İşçiler gerçekleştirdikleri açıklamanın ardından “Gemileri yaktık, geri dönüş yok” sloganları attı. İşçiler, daha sonra İstanbul Tabip Odası’nı ziyaret etti.