Geminid meteor yağmuru ne zaman? 2024 Geminid meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi?

Meteor yağmuru ne zaman, Geminid meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi soruları araştırılmaya hız kazandı. Aralık ayında gözlemlenecek olan Geminid (İkizler) meteor yağmuruna sayılı anlar kala gökyüzüne meraklı ve bu görsel şöleni kaçırmak istemeyen yurttaşlar Geminid meteor yağmuru 2024 ne zaman sorusunun yanıtını arıyor. Peki, Geminid meteor yağmuru ne zaman? Geminid meteor yağmuru Türkiye'den görülecek mi? İşte detaylar...

GEMİNİD METEOR YAĞMURU NE ZAMAN?

Yılda pek çok kez gerçekleşen meteor yağmurlarından biri olan anılan Geminid meteor yağmuru bu yıl Aralık ayında gerçekleşecek. Geminid (İkizler) göktaşı yağmurunun en net gözlemlenebileceği zaman aralığının ise 4-20 Aralık tarihleri arasında olacağı bilim insanları tarafından belirtildi. Geminid meteor yağmurunun 13 Aralık gecesinden itibaren pik yaparak 14 Aralık sabahına kadar saatte ortalama 120 meteorun görülmesi bekleniyor.

GEMİNİD METEOR YAĞMURU 2024 TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?

Geminid meteor yağmuru kuzey yarım küreden görülebilir olacak. Bilim insanları Geminid meteor yağmurunun Türkiye'den de saatte 80-120 meteor çıplak gözle gözlemlenebilecek. Bununla birlikte uzmanlar gök olayını takip etmek isteyen yurttaşları şehirden uzak ve ışık kirliliğinin az olduğu bölgelere davet etti.

GEMİNİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

Geminid meteor yağmuru, her yıl Aralık ayında gözlemlenen ve gökyüzü meraklıları tarafından heyecanla beklenen bir gök olayıdır. Adını, meteorların gökyüzünde sanki İkizler (Gemini) takımyıldızından çıkıyormuş gibi görünmesinden alır. Bu meteor yağmuru, en yoğun ve etkileyici meteor yağmurlarından biri olarak bilinir ve saatte 120’ye kadar meteor gözlemlenebilir.

Çoğu meteor yağmuru, bir kuyruklu yıldızın arkasında bıraktığı toz ve parçacıklardan kaynaklanırken, Geminid meteor yağmuru bu açıdan benzersizdir. Bu yağmurun kaynağı, bir asteroit olan 3200 Phaethon’dur. Asteroitlerin genellikle kaya yapısında olduğu düşünülür, ancak 3200 Phaethon, kuyruklu yıldız gibi davranarak yörüngesinde ilerlerken toz parçacıkları bırakır.