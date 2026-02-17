Gemisini kurtaran kaptan: Orkun Kökçü

Beşiktaş’ın orta sahadaki beyni Orkun Kökçü, son haftalarda ortaya koyduğu performansla dikkatleri üzerine çekiyor.

Siyah-beyazlı formayla Süper Lig’de oynadığı son beş maçın tamamında skor katkısı yapan milli futbolcu, sadece golleriyle değil oyun kurucu kimliğiyle de takımının hücum gücünü yukarı taşıyor.

RAKİP YARI SAHADA PASTA ZİRVEDE

İstatistikler Orkun Kökçü’nün ligdeki etkisini net biçimde ortaya koyuyor. Orta saha oyuncuları arasında 10 kez büyük şans yaratarak bu alanda zirvede yer alan Orkun, rakip yarı sahada yaptığı 569 pasla da ligin lideri konumunda bulunuyor.

Üçüncü bölgede gerçekleştirdiği 366 isabetli pas, oyunu rakip sahaya yıkmadaki rolünü gözler önüne sererken, 2 asist pası ile bu kategoride de en üst sırada yer alıyor.

60 ŞUT PASI VERDİ

Hücum üretkenliği bununla da sınırlı değil. Takım arkadaşlarına 60 kez şut pası veren Orkun Kökçü bu alanda lig ikincisi olurken forma giydiği 19 lig maçında çektiği 51 şutla orta saha oyuncuları arasında yine ikinci sırada bulunuyor. 23 şutu engellenen milli futbolcu bu istatistikte de aynı konumda.

Pas oyunundaki sürekliliğiyle öne çıkan yıldız futbolcu, 19 karşılaşmada yaptığı 957 pasla lig genelinde ikinci sırada yer alıyor.

Hem skor katkısı hem de oyun kurulumundaki belirleyici rolüyle Orkun Kökçü, Beşiktaş’ın son haftalardaki yükselişinde kilit isimlerden biri olarak öne çıktı.