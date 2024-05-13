Gemlik Belediyespor şampiyon oldu

Bursaspor Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği tarafından düzenlenen ‘Bursa Cup Veteran Futbol’ turnuvasında Gemlik Belediyespor Veteran takımı şampiyon oldu.

Bursaspor Özlüce Tesisleri’nde düzenlenen turnuvada Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren’inde forma giydiği Gemlik Belediyespor Veteran Takımı şampiyon olarak tamamladı. Turnuvada Bulgaristan’dan gelen Bereo Stara Zagora takımı dördüncü, Güvenspor üçüncü, Bursaspor Profesyonel Futbolcular Dayanışma Derneği ikinci, Gemlik Belediyespor ise birinci oldu.