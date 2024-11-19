Gemlik çevreyolunda feci kaza: 3 yaralı

Gemlik Kumla çevreyolunda 3 aracın birbirine girdiği kazada 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Armutlu Kumla yolu üzerinde akşam saatlerinde meydana gelen kazada 3 araç birbirine girdi.

1 kişi araçta sıkışırken, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkartılan yaralı ile diğer 2 yaralı 112 acil ambulansı ile Gemlik Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde geniş önemlerle alırken, araçlar da kaza yerinden kaldırıldı.

Tek şeritten verilen trafik normale dönerken, kaza ile alakalı soruşturma sürdürülüyor.