Gemlik Film Festivali başlıyor

Kültür Sanat Servisi

Türkiye Sineması'nın unutulmaz ismi Eşref Kolçak anısına, Gemlik Belediyesi tarafından düzenlenen Gemlik Film Festivali’nin üçüncüsü 19-20 Ekim tarihlerinde gerçekleşecek. Festival; 19 Ekim'de Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren ve Festival Jüri Başkanı, yönetmen Serdar Akar'ın açılış konuşmalarıyla başlayacak.

Festival ilk gün programı, Jüri Başkanı Serdar Akar, jüri üyeleri Deniz Çakır, Ercan Mehmet Erdem, Hakan Algül ve Mehmet Aksın'ın konuşmacı olarak yer alacağı ve Cemil Meriç Kültür Merkezi’nde gerçekleşecek “Film Festivallerinin Sektöre Katkıları’’ başlıklı söyleşiyle devam edecek.

İlk gün programında, Kısa Film Yarışmasında finale kalan filmlerin ve unutulmayan filmlerin gösterimleri de yer alacak.

Festivalin ikinci ve son gününde gündüz etkinlikleri; jüri üyeleri ve kısa film yönetmenlerinin katılımıyla yapılacak atölye çalışması ile film gösterimlerinin ardından, "Eşref Kolçak Onur Ödülü"nün takdim edileceği Menderes Samancılar’ın ‘’Yanmış Orman Kokusu’’ kitabının imza etkinliği, "Emek Ödülü"nün takdim edileceği Altan Erkekli’nin söyleşisi ile noktalanacak. Şenay Gürler’in sunacağı gece ile sona erecek festivalin ödül töreninde; kısa film yarışmasında ödül kazananlar açıklanarak; "Eşref Kolçak Onur Ödülü" ve "Emek Ödülleri" takdim edilecek.