Gemlik Film Festivali’ne 484 film başvurdu

Mahir KANAAT

Türk sinemasının unutulmaz ismi Eşref Kolçak anısına Gemlik Belediyesi’nin düzenlediği Gemlik Film Festivali’nin üçüncüsü için geri sayım başladı. Festivaldeki Ulusal Kısa Film Yarışması, geçen yılın rekor başvuru sayısını geride bırakarak yeni bir rekor kırdı.

17-20 Ekim arasındaki festivalin Ulusal Kısa Film Yarışması’na 484 film başvurdu. ‘Kurmaca/Deneysel’ kategorisinde 365 kısa film, ‘Belgesel’ kategorisinde 100 film, ‘Animasyon’ kategorisinde 39 kısa filmi ön jüri değerlendirecek. Üç kategoride değerlendirilecek filmler için birincilik ödülü 40.000 lira, ikincilik ödülü 30.000 lira, üçüncülük ödülü 20.000 lira olarak belirlendi.