Gemlik Kitap Fuarı üçüncü kez kapılarını açıyor

Gemlik Kitap Fuarı, bugün kapılarını kitapseverlere açıyor.

14-22 Eylül tarihleri arasında gerçekleşecek olan fuara pek çok tanınmış, edebiyatçı, akademisyen, gazeteci ve siyasetçi de katılacak.

"EDEBİYATIN İNSANLARI BİR ARAYA GETİREN GÜCÜNE İNANIYORUZ"

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen fuarla ilgili konuşan Belediye Başkanı Şükrü Deviren, fuar hakkında görüşlerini şöyle ifade etti:

"Gemlik Kitap Fuarı, kentimizin kültürel zenginliğine önemli bir katkı sağlıyor. Kitapseverler için bu fuarı düzenlemekten büyük mutluluk duyuyoruz. Okumanın ve edebiyatın insanları bir araya getiren gücüne inanıyoruz."

Deviren sözlerinin devamında, "Gemlik Kitap Fuarı, hem okuyuculara hem de yayıncılara eşsiz bir fırsat sunuyor, şeklinde konuşan Başkan Şükrü Deviren; “Fuarımız, kitapların sihirli dünyasının kapılarını aralayarak, ziyaretçilerine unutulmaz anılar biriktirme imkanı sağlıyor. Edebiyat tutkunlarının, yazarların ve tüm kitapseverlerin büyük bir heyecanla beklediği bu etkinlik, bu yıl da binlerce misafirlerini kucaklayacak. Kitapların büyülü dünyasında buluşmak üzere" diyerek kitapseverleri Gemlik Kitap Liman’na davet etti.

ÇOK SAYIDA İSİM KATILACAK

Fuar boyunca, pek çok yazar, şair, akademisyen, gazeteci ve siyasetçi imza günü etkinlikleri, söyleşiler ve panellerde okurlarla buluşacak.

9 gün boyunca; edebiyat, politika, tarih ve güncel konular üzerine düzenlenecek panellerde, akademisyenler bilgi ve görüşlerini okurlarla paylaşacak. Ayrıca çocuklar için özel etkinlikler ve atölyeler de düzenlenecek ve minik kitapseverlerin eğlenceli ve öğretici vakit geçirmesi sağlanacak.

Gemlik Kitap Limanı’na katılıcak isimlerden bazıları şöyle:

• Buket Uzuner

• Nebil Özgentürk

• Ercan Kesal

• Işık Öğütçü

• Okan Toygar

• Ünsal Ünlü

• Yekta Kopan

• Coşkun Aral

• Timur Akkurt

• Cihat Yaycı

• Yoshinori Moriwaki

• Şükrü Erbaş

• Saygı Öztürk

• Gülizar Biçer Karaca

• Gökhan Günaydın

• Selçuk Özdağ

• Cemal Enginyurt

• Elif Doğan Şentürk

• Ali Haydar Fırat

• Tolga Şardan

• Zübeyde Sarı

• Sedat Bozkurt

• Erman Toroğlu

• Yalçın Karatepe

• Osman Balcıgil

• Dilek Cesur

• İlhan Cihaner

• Fatih Yaşlı

• İsmail Arı

• Seda Selek

• Sezgin Kaymaz

• Sibel Hürtaş.