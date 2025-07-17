Genç dâhiler STEM Olimpiyatları’nda dünya birincisi: Atlas Haser ve Sidar Cem Kılagöz’den büyük başarı

Haber Merkezi

İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenen 5. Uluslararası STEM Olimpiyatları’nda Türkiye’den iki öğrenci, kendi yaş kategorilerinde matematik alanında birinci oldu.

6. sınıf öğrencisi Atlas Haser ve 4. sınıf öğrencisi Sidar Cem Kılagöz, 36 ülkeden 980 öğrencinin katıldığı yarışmada gösterdikleri başarıyla dikkat çekti.

5. Uluslararası STEM Olimpiyatları’nda (Science, Technology, Engineering and Mathematics - Bilim, Teknoloji, Mühendislik ve Matematik) Türkiye’den katılan 6. sınıf öğrencisi Atlas Haser ve 4. sınıf öğrencisi Sidar Cem Kılagöz, matematik alanında kendi yaş kategorilerinde dünya birincisi oldu.

Dünya genelinde binlerce öğrencinin katıldığı eleme aşamalarını geçerek Barselona’daki finale davet edilen iki öğrenci, 36 ülkeden gelen 980 katılımcı arasında dereceye girdi.

12 yaşındaki Atlas Haser, 6. sınıf kategorisinde matematik alanında birinci olurken, bilim alanında da “Gümüş Madalya” kazandı.

Atlas, Haziran ayında Dubai’de düzenlenen FISO (Future Intelligence Students Olympiad – Geleceğin Dâhileri Öğrenci Olimpiyatları) finallerinde de matematikte dünya birinciliği elde etmişti.

10 yaşındaki Sidar Cem Kılagöz ise 4. sınıf kategorisinde matematikte birinci olurken, bilim alanında “Altın Madalya” kazandı. Sidar Cem, Türkiye’de düzenlenen Ulusal Matematik Şampiyonası’nda da birincilik elde etmiş, FISO olimpiyatlarında hem matematik hem de IQ dallarında altın madalya almıştı.

Her iki öğrenci de daha önce ulusal ve uluslararası yarışmalarda çeşitli dereceler kazanmıştı.

Bu ay içinde Tayland ve Japonya’da düzenlenecek uluslararası matematik yarışmalarına da katılmaları planlanıyor.

Atlas Haser ve Sidar Cem Kılagöz’ün başarılarının, gençlerin bilim ve teknolojiye olan ilgisini artırmak açısından önemli bir örnek olduğu belirtiliyor.

Öğrencilerin aileleri, bu başarıların arkasında çalışma disiplini ve matematik sevgisinin bulunduğunu ifade etti.