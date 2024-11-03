Genç erkek milli halterciler, takım halinde Avrupa şampiyonu oldu

Genç erkek milli halterciler, Polonya'da düzenlenen Gençler ve 23 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 10 altın 8 gümüş ve 2 bronz olmak üzere toplam 20 madalya kazanarak takım halinde Avrupa şampiyonu oldu.

Başkent Varşova'daki Raszyn Centrum Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonada milli halterciler 23 yaş altı ve gençlerde toplam 22 altın, 19 gümüş ve 12 bronz olmak üzere toplam 53 madalya ile şampiyonayı tamamladı.

Genç Erkek Milli Halter Takımı, organizasyonda 10 altın, 8 gümüş ve 2 bronz madalya olmak üzere toplam 20 madalya kazanarak takım halinde Avrupa şampiyonu olmayı başardı.

Organizasyonda 23 yaş altı kadın milli halter takımı ise kazandığı 5 altın, 5 gümüş ve 4 bronz olmak üzere toplamda 14 madalya ile Avrupa ikincilik kupasını kaldırdı.

Şampiyonada Genç Kızlar Milli Halter Takımı ise kazandığı 3 altın, 5 gümüş ve 6 bronz madalya olmak üzere toplam 14 madalya ile takım halinde Avrupa üçüncülük kupasının sahibi oldu.

Türkiye Halter Federasyonu Başkanı Talat Ünlü, Polonya'da çok güzel madalyalar ve takım şampiyonluğu kazandıklarını ifade ederek, "Organizasyonda madalya kazanan ve bizleri gururla temsil eden tüm sporcularımızı, milli takım antrenörlerimizi, kulüplerimizi tebrik ediyorum. Ayrıca takım olarak kürsüde yer alan takımlarımızı tebrik ediyorum. Bu başarı tesadüf değil, geleceğimiz gerçekten çok parlak. Biz yolumuza emin adımlarla ilerlemeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.