Genç Feministler, Rojin için Kadıköy'de eylemdeydi: Susmayacağız

Şüpheli şekilde hayatını kaybeden Rojin Kabaiş’in ölümünün aydınlatılması talebiyle yürüyüşler devam ediyor.

Ülkenin dört bir tarafında süren eylemler dün İstanbul Kadıköy’de devam etti.

Genç Feministler Federasyonundan kadınlar, bir çok ilde olduğu gibi Rojin Kabaiş'e ne olduğunu sormak için dün Süreyya Operası önünde buluştular. Opera önünde yapılan açıklamada, “Bir kadın daha sistematik şiddetin, ihmalkarlığın ve devletin cezasızlık politikalarının sonucu yaşamını yitirdi. Rojin de henüz 21 yaşında eğitimi için Diyarbakır’dan Van’a gelmiş bir kadındı. Kaldığı KYKyurdundan çıktı ve geri dönemedi. 18 gün boyunca kayıp olarak arandıktan sonra Van Gölü sahilinde ölü bulundu. Rojin’in ölümünün üstünü örtmek isteyenler bize bunun intihar olduğunu söylediler. Sormaktan usanmayacağız. Rojin’e ne oldu?” denildi.

Öte yandan Diyarbakır ve Van barolarının da aralarında olduğu 16 baro, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1'inci sınıf öğrencisi Rojin Kabaiş'in şüpheli ölümüne dair yazılı açıklama yaptı. Rojin Kabaiş’in ölümünün başta kadınlar olmak üzere toplumun geniş kesimlerinde derin üzüntü ve güçlü bir adalet talebi yarattığına dikkat çekilen açıklamada, “Yaşam hakkı ihlali” şüphesi taşıyan bu olayda soruşturmanın, olası tüm ihtimaller yeterince araştırılmadan "intihar" iddiası üzerinden yürütülmesinin, maddi gerçeğin açığa çıkarılmasını ciddi biçimde engellediği vurgulandı.