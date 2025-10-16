Genç Fenerbahçeliler'in lideri Cem Gölbaşı'na 6 yıl 10 ay hapis cezası

Bağcılar'da alıkonularak peruk giydirilen bir kişinin görüntüsünün sosyal medyada paylaşıldığı iddiasına ilişkin Genç Fenerbahçeliler'in tribün lideri Cem Gölbaşı'nın da aralarında bulunduğu 7 sanığın yargılandığı dava karara bağlandı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuksuz sanıklar Cem Gölbaşı, İsmail Atan, Süleyman Şahin, Şahin Beyazyıldız, Umut Özaydın ve Hasan Mert Şahin katıldı. Duruşmada sanık avukatları da hazır bulundu.

Son sözü sorulan sanıklar adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını istedi.

Davaya ilişin kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanık Cem Gölbaşı'nın "eziyet" suçundan beraatına, "birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından 6 yıl 10 ay 15 gün hapsine karar verdi.

Mahkeme, "eziyet" suçundan beraatlerine hükmettiği sanıklar İsmail Atan, Süleyman Şahin, Şahin Beyazyıldız ve Umut Özaydın'ı da "birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde yağma", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak" suçlarından ayrı ayrı 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasına çarptırdı.

Daha önce başka bir suçtan mahkumiyeti olmadığı gerekçesiyle Şahin Beyazyıldız hakkındaki ceza hükmünün açıklanmasını geri bırakan mahkeme, sanıklar Hasan Mert Şahin ve Yunus Akbalık hakkındaki davanın, "tehdit" ve "eziyet" suçlarından uzlaşma sağladıkları gerekçesiyle düşmesine karar verdi.

Sanıklar Cem Gölbaşı, İsmail Atan, Süleyman Şahin, Şahin Beyazyıldız ve Umut Özaydın hakkındaki "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma" suçundan hüküm kurulmasına yer olmadığına karar veren mahkeme, bu sanıklar hakkındaki yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol tedbirinin de hüküm kesinleşinceye kadar devamını kararlaştırdı.

Sanıklar Gölbaşı, Atan, Şahin, Beyazyıldız ve Özaydın'ın "birden fazla kişiyle birlikte iş yerinde yağma" suçundan cezalandırılmaması gerektiğini belirterek karara muhalefet şerhi koyan mahkeme başkanı, bu sanıkların "bilişim sistemine hukuka aykırı olarak girme ve orada kalma" suçundan cezalandırılması gerektiğini kaydetti.