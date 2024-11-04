Genç Fenerbahçeliler'in tribün lideri Cem Gölbaşı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Polis ekipleri tarafından operasyonda gözaltına alınan Fenerbahçe Tribün Lideri Cem Gölbaşı ve beraberindeki 4 kişi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Fenerbahçeli taraftar grubu Genç Fenerbahçeliler Derneği’nin (GFB) lideri Cem Gölbaşı ve beraberindeki 7 kişi, sosyal medyada yaydığı video sonrası polis harekete geçti. Gölbaşı ve beraberdekiler ‘Gasp’, ‘yağma’, ‘eziyet etme’, ‘özel hayata ilişkin görnütü ve sesleri ifşa etme’ ve ‘cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ suçlarından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, tarafından düzenlenen operasyonda gözaltına alınmıştı.

Emniyetteki sorguları biten şüpheliler adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden savcılık ifadelerinin ardından Cem Gölbaşı, İ. A. , S. Ş, Ş. B. , U. Ö’yü tutuklanma talebiyle, şüpheli H. M. Ş. , Y. A. adli kontrol şartıyla Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi. Mahkemede ifadeleri alınan şüphelilerden Cem Gölbaşı, İ. A, S. Ş. , Ş. B., U. Ö, birden fazla kişi tarafından birlikte işyerinde yağma, eziyet etme, özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek, cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçlarından tutuklandı. Şüpheli H. M. Ş, Y. A. birden fazla kişi ile tehdit suçlarından adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.