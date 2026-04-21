Genç hekimler önceliğimiz olacak

İstanbul Tabip Odası’nın hafta sonu yapılan seçimlerinde Demokratik Katılım Grubu’nun (DKG) adayı Prof. Dr. Talat Kırış, oyların yaklaşık yüzde 60’ını alarak başkanlığa seçildi. "Genç hekimler küskün. Bu küskünlükten biz de payımızı alıyoruz” diyen Prof. Dr. Kırış, gençlerin meslek örgütüyle yeniden bağ kurmasının şart olduğunu, bunun için bu yönde çalışmalara ağırlık vereceklerini söyledi.

Türk Tabipleri Birliği’ne bağlı en büyük odalardan biri olan İstanbul Tabip Odası’nın olağan genel kurulu 18-19 Nisan’da yapıldı. Zeytinburnu 100. Yıl Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde pazar günü oy kullanan hekimlerin yaklaşık yüzde 60’ı, hükümete yakınlığı ile bilinen Değişim Grubu, MHP’ye yakınlığı ile bilinen Türk Hekimleri Birliği listelerini birleştirmesine rağmen Demokratik Katılım Grubu’nu (DKG) tercih etti. Yaklaşık 37 bine yakın üyesi bulunan odada 8 bini aşkın hekim oy kullandı.

CİDDİ FARK OLUŞTU

İstanbul Tabip Odası'nın yeni başkanı olan Prof. Dr. Talat Kırış, aynı zamanda ülkenin önde gelen Beyin ve Sinir Cerrahisi uzmanlarından biri. Seçim sonuçlarını BirGün'e değerlendiren Kırış, iki farklı listenin aynı isimlerle seçime girmesini “etik açıdan tartışmalı” olarak nitelendirdi ve “İki listeyle seçime girdiler ancak ciddi bir fark oluştu” dedi. Seçimlerde 8 bini aşkın oy kullanıldığını, bunun 5 bine yakınını aldıklarını anımsatan Kırış "Karşı gruplar 'Tabip odasını siyasetin dışında konumlandıralım, merkez siyasetin dışında olsun, yalnızca hekim hakları konuşulsun' diyor. Bugün hekimlerin içinde bulunduğu tüm sıkıntılar zaten merkez siyasetin aldığı kararlar, uyguladığı kanunlar, yönetmelikler, sağlık sisteminde topyekun yaptığı değişikliklerden kaynaklanıyor. Bundan bağımsız olmak demek 'Siz buyurun. Nasıl istiyorsanız yapın' demektir. Bu nedenle çok yüklendiler çünkü İstanbul Tabip Odası sembolik bir oda" diye konuştu. "Genç hekimler küskün. Bu küskünlükten biz de payımızı alıyoruz” diyen Kırış, katılımın artırılması için gençlerin meslek örgütüyle yeniden bağ kurmasının şart olduğunu belirtti. Kırış, şöyle devam etti: "Bu dönem sahadan aldığım geri bildirim bir miktar özellikle genç hekimlerin küslüklük içinde olduğu. Bu küskünlükten biz de payımızı alıyoruz. Birinci önceliğimiz onlarla yakınlaşmak olacak. Seçimlere son yılların en yüksek katılımı oldu ama hâlâ bu seviye yüzde 25'lerde. Bizim bunu artırmamız gerek. Onun için de genç hekimleri odayla barıştırmamız lazım. bir parçaları gibi hissetsinler istiyoruz."

Prof. Dr. Talat Kırış

MÜCADELE SÜRECEK

Sağlık politikalarına yönelik eleştirilerin devam edeceğini söyleyen Kırış, davalar ve eylemlerin süreceğini kaydetti. İktidarın sağlık alanındaki tercihlerine dikkat çeken Kırış, “Sağlıkta dönüşüm programı yapboza döndü. Şehir hastanelerinde olduğu gibi yanlışlar sonradan görülüyor. Bizi dinleyen, bizim önerilerimize sıcak bakan bir iktidar yok. Mesela şehir hastaneleri... 34 tane yapacağız diye yola çıktılar. Baktılar ki 17-18 tane yaptıktan sonra şehir hastaneleri batırıyor, vazgeçtiler. Dediler ki 'biz bunu bütçeden kendimiz yapalım bütçeden.' Bunun gibi çok örnek var. Bu politikalara karşı mücadelemiz sürecek" diye konuştu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu’nun da seçimlerde oy kullandığını hatırlatan Kırış, yeni dönemde bakanlık ve il sağlık müdürlüğü ile görüşme talep edeceklerini belirtti.