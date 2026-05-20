Genç işsizliğine ‘harçlık’ tuzağı

Gençleri ucuz işgücü gören AKP iktidarı, kağıt üstünde düşük işsizlik oranı yaratmak için uyguladıkları projelerden sadece biri olan İŞKUR Gençlik projesiyle on binlerce genci mağdur etti. İŞKUR Gençlik ile 81 ilden 127 üniversitede okuyan on binlerce genç, ismine "harçlık" denilen asgari ücretin altında ücretlerle ucuz işçi yapıldı.

10 ÜNİVERSİTELİDEN 3’Ü BU PROGRAMDA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılının Şubat ayında hayata geçen İŞKUR Gençlik programıyla 19 Mayıs’ta bir kez daha övündü. Bakan Işıkhan, 930 bine yakın gencin asgari ücret dahi ödenmeyen programa başvurduğunu övünerek anlattı, "220 bin gencimizi programdan faydalandırdık" dedi. 930 bin üniversite öğrencisi, 250 bin kişilik kontenjan için başvururken bunların 220 bini çalıştırıldı. Bu 220 bin genç, kıdem ve ihbar tazminatları dahi bulunmayan ve günlük 1375 lira "harçlık" ödenen işlerde, haftada en fazla 3 gün çalışabiliyor. Gençler, bu çalışma biçimiyle bir haftada en fazla 4 bin 125 TL kazanabiliyor. Bakan, emeklerinin karşılığı ödenmeyen gençlerin aldıkları sefalet ücretlerine ilişkin de "Şubat 2025-Nisan 2026 döneminde gençlerimize 10 milyar TL’nin üzerinde harçlık ödemesi gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı. Programdan, devlet üniversitelerinin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora örgün eğitimlerinde yer alan aktif öğrenciler yararlanabiliyor. YÖK verilerine göre örgün öğretimde farklı seviyelerde kayıtlı 3 milyon 714 bin 449 öğrenci bulunuyor. Bu öğrencilerin 3,1 milyon kadarı devlet üniversitelerinde örgün eğitim alıyor. Başka bir deyişle bu öğrencilerin yaklaşık yüzde 30’u, yani her 10 öğrenciden 3’ü "harçlık"la çalıştırılmak için başvuru yapmak zorunda kaldı.

Bakanlığa bağlı İŞKUR ayrıca, yılın ilk dört ayında 138 bin 177 gencin kayıtlı istihdama katılmasına aracılık etti. TÜİK’in ilk çeyrek işsizlik verilerine göre ise yılın ilk çeyreğinde 15-34 yaş arasındaki 6 milyon 789 bin genç, ne eğitimde ne de istihdamda yer aldı. Her 100 ümitsiz işsizin 22’sini ise 15-24 yaş aralığındaki, 18’ini ise 25-34 yaş grubundaki gençler oluşturuyor.