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Genç judocular, Avrupa Kupası'nın Üsküp ayağında 4 madalya kazandı

Ajans Haberleri
  • 02.08.2025 20:24
  • Giriş: 02.08.2025 20:24
  • Güncelleme: 02.08.2025 20:24
Kaynak: AA
Genç judocular, Avrupa Kupası'nın Üsküp ayağında 4 madalya kazandı

Türk sporcular, Gençler Judo Avrupa Kupası'nın Kuzey Makedonya ayağının ilk gününde 2 altın, 1 gümüş, 1 bronz madalya kazandı.

Türkiye Judo Federasyonunun açıklamasına göre, başkent Üsküp’te düzenlenen organizasyonun ilk günü tamamlandı.

Sinem Oruç, kadınlar 63 kilo finalinde Slovak Lenka Tomankova’yı, Yağmur Yılmaz da kadınlar +78 kilo finalinde Karadağlı Jovana Mrvaljevic’i yenerek şampiyon oldu.

Ceylan Kocabey (kadınlar 78 kilo) gümüş, Berkay Aydın (erkekler 60 kilo) ise bronz madalya elde etti.

Turnuva yarın sona erecek.

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