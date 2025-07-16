Genç, kadın, emekli iş kuyruklarında

Yurttaşı yoksulluğa sürükleyen ekonomi politikaları işsiz milyonlar ordusu yarattı. Yılın ilk altı ayında İş ve İşçi Bulma Kurumu’nun (İŞKUR) kayıtlı işsiz sayısı 2 milyon 185 bin kişi oldu. Kuruma kayıtlı işsiz sayısı azalsa da yaş grupları dağılımına göre genç-yaşlı her kesiminden yurttaş iş kuyruğunda bekliyor.

Haziran itibarıyla İŞKUR’a kayıtlı işsizlerin 1 milyon 108 binini kadınlar, 1 milyon 77 binini erkekler oluşturdu. Kayıtlı işsizlerin yaklaşık yüzde 10’unu ifade eden 209 bin kişi bir yıldan uzun süredir iş arıyor.

Kayıtlı işsizlerin yüzde 41’ini 15-29 yaş grubundaki gençler oluşturdu. Bu yaş grubundaki 905 bin kayıtlı işsizin 79 bini bir yıldan uzun süredir iş arıyor.

Emekli aylıklarıyla geçinemediği için çalışmaya devam etmek zorunda kalan yaşlı nüfustaki artış da İŞKUR’un verilerine yansıyor. 60 ve üzeri yaşta olup İŞKUR üzerinden iş arayan bireylerin sayısı 28 bin kişiyi buldu. Bu sayı 2024 yılının aynı döneminde 27 bin kişi düzeyindeydi.

Ayrıca 2024 yılının Ocak-Haziran döneminde 60 yaş ve üzeri 6 bin 834 kişi kurum aracılığıyla işe yerleştirilirken bu yıl rakam aynı dönemde 9 bin 442 kişiye çıktı.

UZUN SÜRELİ İŞSİZLER

İşgücü piyasasında erkeklere göre dezavantajlı durumdaki kadınların iş arama süreleri de uzuyor. Erkek işsizlerin yüzde 8’i bir yıldan uzun süredir iş ararken kadın işsizlerde bu oran yüzde 11 seviyesinde bulunuyor. Toplam uzun süreli işsizler içerisinde her 100 kişiden 58’ini ise kadınlar oluşturdu.

ÖDENEK UZAKTA

İşsizlik ödeneğinden yararlanma koşullarının zorlaştırılması ve işsizlik sigortası kaynaklarının amacı dışında kullanılması sebebiyle işsizlerin büyük çoğunluğu işsizlik ödeneğine de erişemedi. Ocak-Mayıs itibarıyla 717 bin 149 kişi işsizlik ödeneğine başvurdu. Bu kişilerin yalnızca yüzde 48’i işsizlik ödeneği almaya hak kazandı. Ödenek almak için başvuran 60 yaş ve üzeri 4 bin 847 kişiden 2 bin 792’si işsizlik ödeneğinden faydalanabildi.

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HER KESİM ARIYOR

• İŞKUR’a kaydolarak iş arayanların sayısı ocak-haziran döneminde 2 milyon 185 bin kişi oldu.

• 60 yaş ve üzeri 28 bin kişi iş kuyruğunda.

• Uzun süreli her 100 işsizin 58’i kadın.

• İŞKUR’a kayıtlı 100 kişinin 41’i genç işsizler.