Genç kadını evinde alıkoyduğu iddia edildi: Hasan Can Kaya'dan açıklama

Komedyen Hasan Can Kaya'nın, partide tanıştığı genç bir kadını evinde alıkoymakla suçlandığı ve gözaltına alındığı iddia edildi. Sosyal medyadan açıklama yapan Kaya, "Arkadaşlar itibar suikasti var. Heryere aynı anda aynı yalanlar servis edilmiş. Sabahtan beri okuduğum mide bulandırıcı Emniyet, savcılık, gözaltı, madde verme, alıkoyma vb iftiraları atanlardan hukuk önünde hesap soracağım" diye yazdı.

Polisler tarafından gözaltına alındığı ve genç kadının şikayetçi olmaması üzerine serbest bırakıldığı iddia edilen Hasan Can Kaya yaptığı açıklamada, "İkinci bir paylaşım yapan Hasan Can Kaya, Arkadaşlar itibar suikastı var. Her yere aynı anda aynı yalanlar servis edilmiş" ifadelerini kullandı.

İHA'nın haberine göre; İstanbul'da özel bir üniversitenin mezuniyet partisine katılan 23 yaşındaki genç kadın, burada tanıştığı ünlü komedyen Hasan Can Kaya'nın Levent'teki evine gitti.

İddiaya göre; genç kadın evden çıkmak isteyince Kaya tarafından alıkonuldu. Genç kadınının arkadaşına canlı konum atıp “Evden çıkmama izin vermiyor. Beni kurtarın” ihbarı üzerine gelen Beşiktaş polisi genç kadını Kaya'nın evinden çıkardı.

Taraflar emniyete götürüldü ancak genç kadının şikayetçi olmaması üzerine Hasan Can Kaya savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

"BENİMLE YAKINLAŞMAK İSTEDİ"

Emniyette ifadesi alınan genç kadın, özel bir üniversitenin mezuniyet partisinde Hasan Can Kaya ile tanıştığını, daha sonra birlikte evine gittiklerini, burada bir süre alkol alıp sohbet ettiklerini, sohbet esnasında Kaya'nın kendisiyle yakınlaşmak istediğini, kendisinin ise reddedince evde çıkmak istediğini söyledi. Kaya'nın kendisinin evden çıkmasına izin vermediğini anlatan genç kadın, bunun üzerine arkadaşına canlı konum ve mesaj atarak polise ihbarda bulunmasını istediğini söyledi. Ancak Nazlıcan A. emniyette, kendisini alıkoyan Kaya'dan şikayetçi olmadığını belirtti.

SERBEST BIRAKILDI

Bunun üzerine polis ekipleri genç kadına, olay yasal hakları hakkında bilgi vererek yaşanan olayı ve genç kadının ifadesine savcılığa aktardı. Savcılık ise tutanak tutulması sonrasında emniyette bulunan Hasan Can Kaya'nın serbest bırakılmasını talimatını verdi. Emniyette ifadesi alınan Kaya ise suçlamaları reddederek iddia edilenlerin yaşanmadığını ve Nazlıcan A. evde bulunduğu esnada evde başka kadınların da olduğunu iddia etti. Tutanak tutulması sonrasında Hasan Can Kaya serbest bırakıldı.

KAYA'DAN AÇIKLAMA

Konuyla ilgili sosyal medya platformu X'ten (Twitter) açıklama yapan Hasan Can Kaya, tüm iddiaları yalanlayarak "Arkadaşlar bahse konu haberler gerçek dışı iddialardan ibaret olup ahlaksızca iftira atanlara yönelik tüm yasal haklarımı kullanacağımın bilinmesini isterim" dedi.

İkinci bir paylaşım yapan Hasan Can Kaya, "Arkadaşlar itibar suikastı var. Her yere aynı anda aynı yalanlar servis edilmiş.

Sabahtan beri okuduğum mide bulandırıcı Emniyet, savcılık, gözaltı, madde verme, alıkoyma vb iftiraları atanlardan hukuk önünde hesap soracağım. Büyük şaşkınlık ve üzüntü içerisindeyim" dedi.