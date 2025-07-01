Genç kadınlar yalnız hissediyor

HABER MERKEZİ

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından yayımlanan son rapora göre dünya genelinde her altı kişiden biri kendini yalnız hissediyor. Rapora göre bu durum her yıl yüz binlerce kişinin yaşamını yitirmesiyle bağlantılı. Özellikle gençler, bu “yalnızlık salgını”ndan en fazla etkilenen gruplar arasında yer alıyor.

DSÖ bünyesinde çalışan Sosyal Bağlantı Komisyonu’nun yürüttüğü analizde, 13-19 yaş arası ergenlerin %20,9’unun ve 30 yaş altı yetişkinlerin %17,4’ünün yalnızlık yaşadığı belirtildi. Bu oran, 60 yaş ve üzerindekilerde %11,8’e düşüyor. Cinsiyet dağılımı genel olarak benzerlik gösterse de, araştırmaya göre genç kadınlar %24,3 ile kendini en yalnız hisseden grup.

BİRÇOK ETKEN VAR

Komisyonun eş başkanı Dr. Vivek Murthy, düzenlenen basın toplantısında yalnızlığa yol açan pek çok etken bulunduğuna dikkat çekerek, fiziksel ve zihinsel sağlık sorunları, sosyal dışlanma ve özellikle gençlerde dijital medyanın aşırı ya da zararlı kullanımının bu faktörler arasında yer aldığını vurguladı.

DSÖ, sosyal izolasyonu yalnız kalmakla eş anlamlı görmüyor. Kurum, sosyal bağlantının yetersiz olduğu durumlarda bireyin izole sayıldığını, yalnızlığın ise kişinin arzuladığı ilişkileri kuramamasından kaynaklanan “acı verici bir duygu” olduğunu belirtiyor.

Sosyal izolasyona ilişkin veriler sınırlı olsa da, Komisyon her üç yaşlı bireyden birinin ve her dört gençten birinin bu durumdan etkilendiğini tahmin ediyor. Yalnızlık ve sosyal izolasyonun ciddi sağlık sonuçları doğurduğu da raporda vurgulanıyor. Yılda 871 bin ölümle ilişkilendirilen bu durum, felç, kalp hastalıkları, diyabet, bilişsel gerileme ve psikolojik bozukluk riskini artırıyor.

Buna karşılık, güçlü sosyal bağların hem sağlık hem de yaşam süresi açısından olumlu etkiler yarattığına dikkat çekiliyor.

KAMU POLİTİKASI OLMALI

DSÖ uzmanları, hükümetlere çağrıda bulunarak yalnızlığı öncelikli bir kamu politikası haline getirmeleri ve toplumsal bağları güçlendirmeye yönelik daha fazla araştırma yapmaları gerektiğini ifade ediyor. Dr. Murthy, "Toplumsal sağlığın önemini çok uzun süredir ihmal ediyoruz, artık bu yaklaşımı değiştirmeliyiz" dedi.