Genç kız İstanbul’dan geldiği Sinop’ta boğuldu

İstanbul’dan geldiği Sinop’ta serinlemek için denize giren 21 yaşındaki genç kız, boğularak hayatını kaybetti.

İstanbul’dan ailesiyle birlikte Sinop’un Akliman sahiline gelen 21 yaşındaki Zehra Büyükcafer, serinlemek için denize girdi.

Akıntıya kapılan Zehra Büyükcafer, bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden çevredeki vatandaşlar ekiplere haber verdi. Yaklaşık 2 saat suda kalan genç kız olay yerine ulaşan ekiplerin uzun uğraşları sonucu sudan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerince Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılan genç kızın hayatını kaybettiği bildirildi.