Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Hami Mandıralı oldu



Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu, Genç Milli Takımlar Teşkilatı'nda yaptığı organizasyon çalışmaları kapsamında Hami Mandıralı'yı Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörlüğü görevine getirme kararı aldı.

TFF'den yapılan açıklamaya göre, 2005 yılında TFF bünyesinde Genç Milli Takımlar Antrenörü olarak antrenörlük kariyerine başlayan 56 yaşındaki Mandıralı, 2008-2009 döneminde Ümit Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünü yaptı. Daha sonra Trabzonspor ve Antalyaspor'da teknik direktör olarak çalışan Mandıralı, son olarak 2019-2023 yıllarında TFF'de Milli Takımlar Maç ve Oyuncu İzleme Antrenörü olarak görevde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hami Mandıralı, yeniden TFF bünyesine dönmekten duyduğu memnuniyeti anlatarak, şunları kaydetti: