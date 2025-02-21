Genç müzisyenler ‘Parlayan Yıldızlar’da

Mahir KANAAT

İş Sanat’ın, gelecek vadeden yeteneklere destek olmayı amaçlayan Parlayan Yıldızlar konserleri, kariyerinin henüz başındaki müzisyenlerin konser deneyimini artırarak onların uluslararası sahnelere hazırlanmasına katkı sağlıyor. Konserler, genç müzisyenlere sahne imkânı sunarken, sanatseverlere de geleceğin solistlerini tanıtıyor.

24 Şubat Pazartesi saat 20.30’da İş Kuleleri Salonu’nda düzenlenecek konserde seyirciler Melis Güney (viyola) ve Ceylin Ceylan’ı (flüt) dinleme fırsatı bulacak. Melis Güney, repertuvarında François Borne’un Viyola Sonatı’nı seslendirirken, Ceylin Ceylan’ın repertuvarında ise Fransız ve Avusturyalı bestecilerin eserleri yer alıyor. Ücretsiz düzenlenen Parlayan Yıldızlar konserleri için Biletix’ten rezervasyon yaptırabilirsiniz.