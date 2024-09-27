Genç neslin kavimler göçü

Haber Merkezi

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ilk kez 2021-2023 yılına ait Yükseköğretim Beyin Göçü İstatistikleri’ni yayımladı. Sonuçlar ekonomik sıkıntıların, zorlu yaşam koşullarının, işsizliğin son 8 yılda giderek daha fazla diplomalı gencin yurtdışına gitmesine yol açtığını ortaya koydu. 2015’te yüzde 1.6 olan beyin göçü oranı 2023’te yüzde 2’ye çıktı. Bu YÖK’ün yılda 1 milyona yakın gencin lisans mezunu olduğu verisine dayanarak yılda en az 20 bininin ABD, Kanada ve Avrupa’da gelecek aramaya gittiğini gösteriyor.

MÜHENDİSLER BİR BİR GİTTİ

Veriler, lisans eğitimini Türkiye’de tamamlayıp, mezuniyet sonrasında yurtdışında uzun süreli ikamet eden yurttaşların durumuna göre hazırlandı. Buna göre erkekler kadınlardan daha yüksek oranda göç etti. En yüksek oranda göç “Moleküler biyoloji ve genetik (MBG)” alanında yaşandı. Yılda verilen yaklaşık 7 bin mezunun yüzde 17’si yurtdışına gitti. Eski mezun olanlar da dahil edildiğinde yılda en az 1.200 MBG mezunu ülkeden gitti. Her 100 elektrik mühendisinden 9’u, bilgisayar mühendisinin ise 8,4’ü umutlarını yurtdışında gerçekleştirmek üzere yola çıktı. Lisans programından mezun olanların ise tercih ettiği ilk ülke Amerika oldu.

En yüksek beyin göçü oranına sahip eğitim ve öğretim alanları ve oranları şöyle oldu: Bilişim ve iletişim teknolojileri yüzde 6,8, mühendislik, imalat ve inşaat yüzde 4,4 ve doğa bilimleri, matematik ve istatistik yüzde 2,6. Alanlara göre göçte yurtdışında çalışma olanakları geniş fen bilimleri ve mühendislik mezunlarının yüksek olduğu görüldü. Üniversitelerin işletme bölümünden mezun olanların ilk tercihi ABD, bilgisayar mühendislerinin ise Almanya oldu.

∗∗∗

İLK TERCİH ABD OLDU

Araştırmaya göre lisans programını tamamlayanların göç etmek için tercih ettikleri ilk beş ülke şöyle:

• ABD: 21,4

• Almanya: 17,5

• Kanada: 4,9

• Birleşik Krallık: 11,2

• Hollanda: 6,9

5 YILDA BİR ESKİŞEHİR GİTTİ

Türkiye’de enflasyonun yükseldiği 2022 ve 2023 yıllarında Almanya’ya giderek iltica isteyen sayısında artış yaşandı. Son beş yılda 132 bin kişi, Almanya’dan iltica istedi. Doktor, mühendis ya da üniversiteli olarak Almanya’ya giden sayısı son iki yılda 130 bine ulaştı. Türkiye’deki krizden kaçan sayısı son 5 yılda 1 milyona yaklaştı.

∗∗∗

MOLEKÜLER BİYOLOGLAR İLK SIRADA

• Moleküler biyoloji ve genetik: 17,9

• Biyomühendislik: 10,2

• İşletme mühendisliği: 9,8

• Elektronik mühendisliği: 9,1

• Matematik mühendisliği: 8,9

• Bilgisayar mühendisliği: 8,4

∗∗∗

% 16’SI GÜVENDE HİSSETMİYOR

Alman Konrad Adenauer Vakfı’nın 2023 Türkiye Gençlik Araştırması, 18-25 yaş arası gençlerin yüzde 63’ünün imkânı olsa başka bir ülkede yaşamak istediğini gösterdi. Yurtdışında yaşamak isteme nedenlerinin oranları ise şöyle oldu:

• Yaşam koşullarını yükseltmek için…. Yüzde 47,8

• O ülkede daha fazla özgürlük olduğu için… Yüzde 20,7

• Türkiye’de kendini güvende hissetmediği için…. Yüzde 16,8

• O ülkede daha kolay iş bulacağı için... Yüzde 14,7