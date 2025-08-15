Genç Parti Genel Başkanı Şahindur'dan Diyanet'in hutbesine tepki: "Laik hukuk düzenine saldırı"

(ANKARA)- Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, Diyanet İşleri Başkanlığı’nın kadınların miras hakkına ilişkin Cuma Hutbesi'ne tepki gösterdi. Şahindur, "Diyanet, derhal laik hukuk ve eşitlik ilkesine aykırı söylemleri bırakmalıdır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından bugün tüm camilerde okutulan Cuma Hutbesi'nde karşılıklı rıza olmadan Allah'ın koyduğu miras ölçüsünü değiştirmenin ilahi adalete aykırı olduğu belirtilerek, "Kişinin; kız çocuklarını mirastan mahrum bırakması, kız çocuklarının da Allah’ın takdir ettiği hakka razı olmaması kul hakkıdır. Arazi sınırlarını ihlal ederek başkasının mülkünü gasp etmek, asılsız gerekçelerle insanların mallarına el koymak, yalan beyanlarla insanları mağdur etmek ateşten gömlek giymektir" denildi.



''Cumhuriyet’in kazanımlarını kimse geri alamaz"

Genç Parti Genel Başkanı Burçin Şahindur, yaptığı yazılı açıklamada, "Toplumu ayrıştırmaya yönelik açıklamaları bırakın" dedi. Şahindur, şunları kaydetti:



"Bugün okunacak hutbe ile ilgili açık tavrımız şudur: Kadınların miras hakkını zayıflatmaya yönelik her mesaj, Cumhuriyetimizin laik hukuk düzenine saldırıdır. Hutbede ‘kadınların miras hakkı kaldırılmalı’ denmese de, eşitsiz miras anlayışına yapılan vurgu, kadınların kazanılmış haklarını hedef almaktadır. Bu ülke, kadın-erkek eşitliğini tartışmaya açmayacak kadar köklü bir Cumhuriyet’tir.

Diyanet, derhal laik hukuk ve eşitlik ilkesine aykırı söylemleri bırakmalıdır. Genç Parti olarak diyoruz ki: Kadınların miras hakkı pazarlık konusu olamaz, Cumhuriyet’in kazanımlarını kimse geri alamaz."